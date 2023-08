Volkswagen Group France lance un réseau de recharge rapide dans ses concessions

Volkswagen Group France lance son propre réseau de recharge rapide dans ses concessions. La firme veut compléter le maillage des bornes de recharge haute puissance dans des zones où elles ne sont pas toujours présentes. En effet, ces installations d’une puissance minimale de 150 kW se situent plutôt sur les autoroutes et les voies rapides. Or, le constructeur veut compléter cette présence dans des zones moins fréquentées mais tout aussi importantes pour les utilisateurs de véhicules électriques. Depuis 2020, le groupe a implanté 7 stations dans plusieurs concessions afin de tester leur utilisation. Aujourd’hui, le constructeur veut déployer un vrai réseau de recharge rapide dans ses réseaux de distribution. Pour favoriser sa visibilité, la firme l’a baptisé Electrify France. « L’installation de superchargeurs dans notre réseau est un signe fort que nos distributeurs s’engagent sur la transformation de leur business model, avec la volonté de satisfaire nos clients en installant des bornes de recharge de haute qualité, ouvertes à tous » explique Luc Chausson, directeur de projets stratégiques au sein de VW Group France.

Un objectif de 150 stations d’ici à l’été 2024

Ce réseau dans le réseau devrait atteindre 150 stations d’ici à l’été 2024, pour un total de 300 points de charge haute puissance. Des bornes ouvertes à tous les utilisateurs de véhicules électriques, 7 jours sur 7 et 24h sur 24. Un taux de disponibilité qui implique l’installation de ces bornes à l’extérieur des concessions. Le groupe mise sur des installations de qualité, toujours disponibles et opérationnelles, grâce à un entretien suivi. Un bon moyen de séduire des propriétaires de modèles des marques concurrentes, tout en améliorant le taux de fréquentation de concessions. Chaque station devra posséder au moins un point de charge de 150 kW en fonction. Un consortium de 19 stations fait d’ailleurs partie des lauréats de l’Ademe dans le cadre de France 2030. Chaque station de ce projet comprendra entre 4 et 12 points de charge. Au-delà de ces 150 stations, la capillarité des réseaux du groupe permettrait d’élargir le réseau Electrify France en cas de réussite de cette première vague.