Volkswagen Group France recherche mécaniciens

Les réseaux des marques du groupe Volkswagen partent à la chasse de 1 000 professionnels pour ses différents métiers de l'après-vente, tels que mécaniciens et techniciens, conseillers techniques, conseillers client, carrossiers-peintres et électroniciens batterie.

La filière des services de l'automobile vit une période de pénurie de main d'œuvre, et les réseaux constructeurs ne font pas exception. Volkswagen Group France souhaite ainsi attirer et recruter près de 1 000 professionnels pour assurer le service après-vente de ses réseaux de marques Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Cupra, et Volkswagen Véhicules Utilitaires. En partenariat avec l'agence DDB, le groupe a crée une vidéo qui met en scène des acteurs effectuant la révisions de différents véhicules dépourvus de connaissance en mécanique. La vidéo est découpée en cinq formats courts, chacun dédié à un type d'opération : la mécanique, l'alternateur, les niveaux, la transmission, l'aide à la conduite ou encore le filtre à air. En plus d'attirer des talents, la campagne a pour objectif de mettre en avant les compétences requises pour les métiers automobiles. Cette série de films sera également déclinée sur les réseaux sociaux avec, cette fois, des rappeurs en impro.

Débutée en ce mois de septembre, la campagne de recrutement sera disponible en digital jusqu'à fin novembre.