Link different : Volkswagen Group France veut construire une autre relation avec ses réseaux

Le 26 janvier 2023, Volkswagen Group France réunissait 120 investisseurs de ses réseaux dans le 6ème arrondissement à Paris. Au coeur du Paris historique, le Mazarium (Institut de France) était le lieu idéal pour évoquer la transformation du business model de la distribution sur le thème « Link different ». L'occasion également pour le constructeur de mettre à l'honneur ses concessionnaires les plus performants.

Dans un contexte de mise en place du contrat d’agence pour l’ensemble des marques du groupe Volkswagen, le constructeur a réuni ses investissements sur ce thème de la relation entre constructeur et distributeur. Pour rappel, Volkswagen Group est le premier constructeur en France à déployer effectivement le contrat d'agence dans ses réseaux. Une mise en oeuvre qui n'est pas sans poser d'importantes discussions tant au niveau du contrat lui-même que des aspects primordiaux comme l'informatique de gestion du client du constructeur.

«Nous sommes dans un tournant de notre économie et notre business model : nos liens ont besoin d’être resserrés : différemment mais pas moins forts », a rappelé le constructeur à cette occasion?

Une relation constructeur distributeur différente

Le comité de direction de Volkswagen Group France a évoqué les résultats 2022, les perspectives 2023 et les évolutions à venir avec un focus sur l’expérience client et le traitement du client.

Une rentabilité record supérieure à 1,5%

Côté résultats, le groupe allemand enregistré une profitabilité du réseau record de ses réseaux en 2022 avec un taux annoncé à plus de 1,5%. Une rentabilité qui s’explique par l’accessibilité des produits et le rôle des réseaux dans cette accessibilité, notamment dans le développement des contrats de maintenance et d’entretien, et le lancement des garanties VO. VW Financial Services était également présent et a dévoilé sa feuille de route.

La nouvelle direction « Mobilités » présente sa feuille de route

La nouvelle direction « Mobilités », dirigée Lahouari Bennaoum depuis septembre 2022, a bouclé son organisation ce qui lui a permis de présenter son plan au réseau afin de les intégrer pleinement dans nos ambitions de développement sur ce sujet. Sujet central depuis plusieurs mois : le contrat d’agence a fait l’objet d’une présentation au niveau des avancées dans le déploiement et les nouveautés à venir.

Les investisseurs les plus performants mis à l’honneur

Lors de cette convention, le comité de direction de Volkswagen Group France, a décidé de récompenser les concessionnaires les plus performants de ses réseaux.

o Performance VN – Olivier RAVON (Groupe RAVON) à St Etienne

o Performance VO – Emmanuel AUFFRET (Groupe CAR) à La Rochelle, investisseur historique, familial et régional, mono-marques groupe Volkswagen

o Performance APV – Cécile BELLAND (Groupe BELLAND) à Senlis

o Expérience Clients – François DESARMEAUX (Groupe DBF) à Toulouse, Bordeaux et Montpellier, existe depuis 14 ans, mono-marques groupe Volkswagen. Outil de CRM très détaillé qui enrichit la base client à chaque étape du parcours.

o Pénétration VW FS – Jean-François EVRARD (Groupe POLMAR) à Caen. Meilleure performance en VP & VO cumulé

o Profitabilité – Jean-Paul & Jean-Philippe LECLUSE (groupe LECLUSE) au Mans.

o Transformation & Mobilité – Carlos GOMES (groupe BYMYCAR)

o Innovation & Digital – Clément LEYDET (Groupe PLD) à Marseille. Groupe historique dans les Bouches-du-Rhône.

o Coup de cœur – Jean Michel LAIN (Groupe Jean Lain Mobilités) – Groupe familial, historique VGF et régional récompensé pour sa performance globale, ses projets innovants , sa digitalisation et stratégie de mobilité

o Honneur – Hubert LOMBARDOT (Groupe LOMBARDOT) à Toulon, groupe familial, plus de 35 ans d’existence avec les marques du groupe Volkswagen et une 2ème place de la performance VN