Volkswagen Group : Herbert Diess confirmé, mais fragilisé

Le 9 décembre 2021, le groupe Volkswagen a annoncé une solution de compromis pour mettre fin au conflit, larvé depuis plusieurs mois, entre les représentants du personnel et le grand patron Herbert Diess.

Comme Auto Infos le relaye depuis plusieurs mois, la crise de gouvernance à la direction du groupe Volkswagen est profonde et même si un nouveau mandat lui a été confié, Herbert Diess doit régulièrement repenser sa défense pour éviter d’être mis en échec.

Alors que des sources anonymes relayaient une nouvelle campagne ourdie contre lui, Herbert Diess vient une nouvelle fois d’être confirmé à la tête du groupe, à l’occasion de la présentation d’un nouveau plan d'investissement pluriannuel. Il doit néanmoins céder un pouce de terrain, abandonnant la supervision du premier marché automobile mondial, la Chine.

La nouvelle répartition des rôles le confirme à la tête du groupe et lui donne la direction de la nouvelle unité Cariad, dédiée aux névralgiques et prometteuses activités logicielles. « C’est un moyen de lui conférer de l’autorité, mais c’est aussi biaisé, car ce n’est pas le domaine où son expertise est la plus forte », indique un spécialiste du top management des grandes organisations.

L’influence de Ralf Brandstätter est clairement étendue avec la division « Volkswagen Passenger Cars » et donc, le marché chinois. « On savait que c’était le successeur désigné, mais c’est le nouvel homme fort », pointe notre spécialiste.

Par ailleurs, Manfred Döss va prendre en charge le département des affaires légales au premier février 2022, à la place d’Hiltrud Werner. A la même date, Hauke Stars prendra la direction « IT and Organisation », tandis que Hildegard Wortmann intégrera le Conseil d’administration avec la charge des ventes. Pour les ressources humaines, ainsi que les activité VI (camions et bus), Gunnar Kilian est reconduit.