Volkswagen Group installera bien en Espagne l'une de ses nouvelles usines de batteries

Les projets de "gigafactories" se font de plus en plus nombreux en Europe. Déjà avancé sur le sujet, Volkswagen Group ambitionne à présent de « transformer l'Espagne en créant un hub européen de l'électro-mobilité ». Pour y parvenir, le groupe automobile allemand est prêt à y investir, avec ses partenaires, 7 milliards d'euros dans les prochaines années. Ce qui représenterait « le plus grand investissement industriel de l'histoire de l'Espagne », selon l'entreprise.

Baptisé "Future Fast Forward", le projet présenté par Thomas Schmall, membre du directoire de Volkswagen AG en charge de la Technologie, également président du conseil d'administration de Seat et Wayne Griffith, président du directoire Seat, prévoit l'électrification du site de production de Pampelune ainsi que l'usine historique de la marque Seat, située à Martorell, dans la banlieue de Barcelone. À cela s'ajoute également la construction d'une usine de production de cellules pour les batteries des véhicules électriques.

Cette gigafactory - la première de Volkswagen Group située hors d'Allemagne - verra le jour à Valence à l'horizon 2026. D'une capacité de 40 GWh par an, elle permettra la création de 3 000 postes selon l'entreprise. « Nous prévoyons de construire rien de moins que la production des cellules de nouvelle génération : une usine standardisée, produisant la cellule unifiée de Volkswagen et approvisionnée en énergie renouvelable, afin de garantir la durabilité de la production des batteries. Cela aura un effet stimulant sur l’ensemble de la chaîne de valeur des batteries tant en Espagne qu’à l’étranger », détaille Thomas Schmall.