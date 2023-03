Volkswagen Group va investir 180 milliards d’euros dans l'électrique

« En 2022, nous avons fixé des objectifs clairs et ambitieux, pris les décisions qui s’imposent et amélioré nos processus internes, a insisté Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen, en direct de Berlin à l'occasion de la conférence annuelle de l'entité. 2023 sera une année décisive pour mettre en œuvre nos objectifs stratégiques et accélérer les avancées au sein du groupe ». Au cœur d’un contexte économique très perturbé, notamment par des problèmes de production, le nombre de livraisons du groupe a diminué de 7 % pour atteindre les 8,3 millions d’unités. Néanmoins, l’entreprise s’est notamment distinguée du point de vue de ses livraisons de véhicules électriques qui ont augmenté de 26 % en 2022 sur toutes les régions (572 100 unités). Cette typologie représente désormais 16 % du carnet de commandes du groupe et 7 % du volume total des ventes en 2022. En 2023, plusieurs nouveautés seront présentées, parmi lesquelles les nouvelles ID.3, ID.7, ID. Buzz Long Wheel Base, Cupra Tavascan et Audi Q8 e-tron. Avec le lancement de ces nouveaux modèles, le groupe souhaite que les véhicules électriques représentent environ 10 % du total des livraisons au cours de l'exercice 2023.

De plus, la firme allemande a enregistré un chiffre d’affaires de 279,2 milliards d’euros (+ 11,6 %) et un résultat opérationnel d’un montant total de 22,5 milliards d’euros (+ 12,5 %). La rentabilité opérationnelle à 8,1 % en 2022 reflète la politique tarifaire continue du groupe. Le cash-flow net de la division automobile a diminué à 4,8 milliards d'euros. « Cette baisse s’explique par une hausse du besoin en fonds de roulement lié aux contraintes pesant sur les chaînes logistiques, notamment en fin d’année », se justifie le groupe qui anticipe une inversion du phénomène courant 2023, permettant de renforcer la liquidité nette de la division automobile. Avec un carnet de commandes élevé de 1,8 million de véhicules et un portefeuille de produits unique, le groupe Volkswagen s'attend à ce que les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement se résorbent progressivement cette année. Enfin, les liquidités nettes de la branche automobile s’établissent à 43 milliards d’euros à la fin 2022, notamment grâce à l’introduction en bourse de Porsche AG. D'ailleurs, la rentabilité opérationnelle des marques premium du groupe progresse à 12,3 % (10,6 % en 2021) et leurs chiffres d'affaires est passé de 55,9 milliards à 61,8 milliards d’euros en un an.

« L’exercice 2023 ne sera pas moins difficile au regard des évolutions macroéconomiques qui s’annoncent, prévient Arno Antlitz, CFO et COO du groupe Volkswagen. Toutefois, nos marques solides, fortes de l’attractivité de leurs offres de produits et du niveau élevé de leurs carnets de commandes nous permettent d’envisager l’année 2023 avec confiance ».

Une accélération sur l'électrique et les batteries

Entre 2023 et 2027, le groupe prévoit d’investir 180 milliards d’euros dans plusieurs axes jugés rentables comme : les batteries, son activité en Amérique du Nord, la compétitivité de ses produits, ses solutions de digitalisation en Chine ou encore dans le développement du portefeuille de produits du groupe. Plus des deux tiers des investissements (68 %) seront consacrés à la digitalisation et l’électrification. Dès 2025, un véhicule sur cinq vendu dans le monde devrait être un modèle 100 % électrique. La hausse des investissements dans ce secteur s’explique principalement par la construction d’usines de production de cellules de batterie par la start-up PowerCo, à hauteur de 15 milliards d’euros au total, et par l’approvisionnement en matières premières dans le cadre de la stratégie de production de batteries. D’ici 2030, PowerCo devrait générer un chiffre d’affaires annuel de plus de 20 milliards d’euros. En outre, des investissements en cours dans la dernière génération de moteurs thermiques seront poursuivis. Le pic d'investissements devrait être atteint en 2025. Par la suite, il devrait y avoir une baisse continue.

Enfin en Chine comme au États-Unis, les livraisons de véhicules 100 % électriques ont progressé : de 68 % pour le premier, et de 18,8 % pour le second avec 44 200 unités. Sur ce second territoire, le groupe allemand arrive en quatrième position dans le segment du tout-électrique. Il détient aujourd’hui 4 % de part de marché dans le pays (véhicules thermiques inclus) et entend porter sa part de marché à 10 % d’ici 2030 en proposant une gamme de produits élargie, notamment avec le lancement des modèles ID.7 et ID. Buzz en 2024.