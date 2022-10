Volkswagen Group profite d'une forte reprise en Chine 3ème trimestre 2022

Au troisième trimestre, le Groupe Volkswagen enregistre un solide résultat dans un environnement difficile à l’échelle mondiale. Globalement, les livraisons aux clients sont à la hausse au troisième trimestre, le résultat opérationnel passe de 2,6 milliards d’euros à 4,3 milliards d’euros, en glissement annuel. Le troisième trimestre 2021 avait été fortement impacté par les difficultés d’approvisionnement. Les performances financières du Groupe au troisième trimestre montrent que les mesures prises pour renforcer les chaînes logistiques ont permis d’atténuer les effets négatifs liés aux difficultés d’approvisionnement dans un environnement mondial difficile.

Forte rentabilité dans le segment premium et luxe

Les résultats de l’entreprise sont portés par une forte rentabilité de ses activités, notamment dans les segments Premium, Sport & Luxury et dans le domaine des services financiers. Le groupe de marques Premium dégagent une marge de 14,1 % et le groupe de marques Sport & Luxury une marge de 19,4 %.

Reprise en Chine et compétitivité accrue

La reprise de l’activité du groupe en Chine continue de s'accélérer avec une augmentation de 26 % des livraisons au troisième trimestre, et une augmentation de 33 % des livraisons en septembre. Il est à noter que la demande de véhicules électriques (BEV) dans la région continue de croître, les livraisons ayant plus que doublé sur la période des trois premiers trimestres en glissement annuel (T1-T3 2022 : 112 700 unités ; T1-T3 2021 : 47 100 unités). Le groupe est donc bien parti pour doubler les livraisons de véhicules 100% électriques en Chine, son marché le plus vaste, même par rapport à l'ensemble de l'année précédente.

Introduction en bourse de Porsche réussie

Avec l'introduction en bourse de Porsche AG, Volkswagen a franchi une nouvelle étape dans sa transformation de constructeur automobile regroupant plusieurs marques en groupe technologique verticalement intégré spécialisé dans les solutions de mobilité. Le produit dégagé de l’opération d'introduction en bourse offre à Volkswagen une flexibilité supplémentaire pour mettre en œuvre sa stratégie dans le domaine de la mobilité électrique et constitue un levier important pour créer de la valeur durable à long terme pour les actionnaires.