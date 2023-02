Volkswagen Group prolonge son partenariat avec MeetDeal  

Encore toute jeune sur le marché, la start-up MeetDeal, fondée par Frédéric Torreilles, n’a pas à rougir. Car c’est une grande pointure de l’industrie automobile qui lui a renouvelé sa confiance. En effet, MeetDeal vient de remporter l’appel d’offres lancé par Volkswagen Group France, portant sur les parcours conversationnel et vidéo live. « Je suis extrêmement fier pour notre entreprise et l’ensemble de nos collaborateurs que Volkswagen Froup France nous ai renouvelé sa confiance et ses ambitions, intervient Jérémy Clanet, directeur général associé de MeetDeal. Je remercie également nos interlocuteurs au sein des marques ainsi que leurs agences avec qui, au quotidien, nous construisons des parcours toujours plus pertinents et ROIstes. Les valeurs qui sont les nôtres auront fait écho chez Volkswagen Froup France et nous en sommes très heureux ». Les deux entreprises renouvellent ainsi leur collaboration, débutée en 2018.

L’accord prévoit que l’éditeur de solutions de relation client ne s’adresse qu’aux marques Audi, Volkswagen, Volkswagen Utilitaires, Skoda, Seat et Cupra. Pour ces entités, Volkswagen Group France souhaite mettre en place un tchat humain en live 7j/7 – tant pour les sites web des marques que sur les réseaux sociaux –, la démonstration en vidéo live des derniers modèles automobiles dans des studios personnalisés, ainsi que la génération de contacts hautement qualifiés (jusqu’à 35 champs de segmentation data).

Au cas par cas pour Audi

Audi bénéficiera d’ailleurs d’un traitement particulier grâce au soutien de Google France et l’agence média digitale Re-Mind PHD. Au niveau national, une bulle de discussion sera directement intégrée aux campagnes publicitaires Google Ads, afin d’adresser plus facilement les audiences d’une marque au travers d’annonces personnalisées. Les agents MeetDeal conseillent en live les prospects et qualifient leurs besoins, en leur proposant différents modèles correspondant à leur recherche.

MeetDeal a ouvert sa filiale à Barcelone en 2021 afin de toucher le marché européen.