Volkswagen Group recrute une ex-directrice d'Amazon Suisse pour piloter sa transformation IT

Pour faire face à ses nombreux changements, tant au niveau du digital que du modèle de distribution vers le contrat d'agence, Volkswagen Group annonce la nomination d'Yvonne Bettkober à la tête de la division Développement organisationnel et transformation de l'entreprise. Ex-directrice générale d’Amazon Web Services pour la Suisse et l’Autriche, elle aura la lourde tâche de piloter l'ensemble de ces évolutions.

Pour pallier son point faible au niveau de l'IT, comme c'est le cas de nombreux constructeurs automobiles traditionnels, Volkswagen est allé chercher une spécialiste chez Amazon.

Yvonne Bettkober prendra la tête de la division Développement organisationnel et transformation du groupe Volkswagen à compter du 1er avril 2023. Elle succède à Katharina Peterwerth qui a quitté l’entreprise de son propre chef l’an dernier. Yvonne Bettkober était jusqu’ici directrice générale d’Amazon Web Services pour la Suisse et l’Autriche.

Prendre en compte l'évolution vers le digital

Forte de nombreuses années d’expérience dans le domaine du développement et de la conception organisationnelle des entreprises, Yvonne Bettkober est une spécialiste des modèles d’activité numériques et de la transformation des organisations. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera placée sous la responsabilité de Hauke Stars, membre du directoire en charge des systèmes IT et de l’organisation de l’entreprise.

L'IT : une mission stratégique pour le groupe

« Le groupe Volkswagen est entré dans une phase décisive de sa transformation, a rappelé Hauke Stars. Nous devons à présent adapter notre organisation à l’échelle mondiale afin d’assurer notre réussite à long terme. Il nous faut améliorer l’efficacité des structures organisationnelles, des processus d’activité et des systèmes pour gagner en agilité et en rapidité, et augmenter la valeur économique de l’entreprise. Je suis heureux de pouvoir désormais compter dans nos rangs Yvonne Bettkober, une spécialiste de la transformation des entreprises forte d’une solide expertise dans les nouvelles technologies. Son expérience internationale, sa compréhension approfondie des attentes des clients et sa connaissance des activités opérationnelles en font le choix idéal pour cette fonction managériale difficile. »