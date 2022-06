Volkswagen Group réorganise son management en Chine. Le constructeur souhaite accélérer les prises de décision sur place, tout en améliorant la coopération entre les différentes marques du groupe présentes sur place. Cette modification doit également permettre de renforcer les partenariats menés dans le cadre des coentreprises locales du groupe. Cette réorganisation passe avant tout par la nomination de Ralf Brandstätter en tant que directeur de Volkswagen Group en Chine et responsable de ce marché au sein du comité de direction du constructeur. Le dirigeant prend donc la main sur la Chine au sein du groupe. Il sera entouré d’un nouveau comité de direction au sein de ce pays. « Nous nous réorganisons sur notre plus grand marché mondial pour affiner nos produits et services, afin de répondre plus rapidement aux besoins de nos clients chinois », explique Ralf Brandstätter.

Volkswagen Group en mode commando

Pour accompagner ce nouveau mode de fonctionnement, le dirigeant sera entouré de Marcus Hafkemeyer, en tant que Chief Technology Officer (CTO) de Volkswagen Group China. Ce dernier est un ancien d’Audi, de BMW et de BAIC, mais il était jusqu’à présent Executive Strategy Advisor de Huawei Automotive à Shanghai. Il sera chargé d’accélérer le développement de l’innovation technologique dans cette région, en lien avec les autres CTO de Volkswagen Group. Le deuxième nouvel homme fort de ce comité de direction sera Stefan Mecha. Ce dernier occupera le poste de CEO de la marque Volkswagen pour la Chine. Il quittera donc son poste actuel de CEO de Volkswagen Russie. Ce responsable est dans le groupe depuis 15 ans et a occupé différentes fonctions en Europe, en Afrique du Sud, au Brésil et en Russie. Il accompagnera la transformation du management en Chine au sein de sa marque et au sein du comité de direction de VW Group China. Ce dernier sera également composé des dirigeants d’Audi, de CARIAD et des représentants des principales zones. Un commando dont la mission pourrait se révéler capitale pour le constructeur.