Volkswagen ID.3 : la berline électrique restylée disponible à la commande dès 42 990 euros

À peine plus d'un mois après sa présentation, l'ID.3 restylée est déjà disponible à la commande. L'occasion pour Volkswagen de remanier la gamme afin d'accompagner la montée en gamme du modèle. Cette dernière s'articule toujours autour des deux niveaux de batteries (58 et 77 kWh) mais se décline désormais sur trois nouveaux niveaux de finition : Life Plus, Style et Style Exclusive. Au final, on obtient cinq propositions au prix d'attaque de 42 990 euros, en nette hausse (plus de 6 000 euros) depuis le dernier changement de gamme en janvier 2021.

Pro Performance (58 kWh - autonomie jusqu'à 427 km) Life Plus 42 990 € Style 44 990 € Style Exclusive 46 990 € Pro S (77 kWh - autonomie jusqu'à 557 km) Style 49 990 € Style Exclusive 52 990 €

La marque allemande présente également plusieurs offres de location. Ainsi, en finition Life Plus, la nouvelle ID.3 58 kWh est proposée à partir de 279 euros par mois, pour un contrat 37 mois/30 000 km et un premier loyer de 4 000 euros (après déduction du bonus écologique gouvernemental de 5 000 euros et de la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 euros). Pour le lancement, la version Pro S 77 kWh en finition Style est accessible à partir de 399 euros par mois, selon les mêmes conditions.

Le détail des équipements par finition

Dans sa version d’entrée de gamme, l’ID.3 Pro Performance en finition Life Plus présente, parmi ses principaux équipements de série : un écran central 12 pouces, l’App-Connect avec Apple CarPlay et Android Auto et le Pack Assistance comprenant l’accès et démarrage sans clé, la caméra de recul, les radars d’aide au stationnement avant et arrière ainsi que l’alarme.

En finition Style, le modèle intègre en plus le Pack Confort (système de navigation, sièges et volant chauffants, climatisation 2 zones et recharge par induction pour smartphone) et le Pack Extérieur (projecteurs IQ. Light avec Matrix LED et feux arrière à LED avec clignotants séquentiels, vitres arrière surteintées).

Enfin, en finition Style Exclusive, trois packs sont inclus : Pack Assistance Plus (assistance de conduite semi-automatisée Travel Assist 2.5 avec échange de données et assistance au changement de voie sur autoroute, caméra à 360° Area View), Pack Extérieur Plus (contrôle dynamique du châssis DCC avec sélection du profil de conduite et toit panoramique) et Pack Intérieur Plus (sellerie Artvelours avec sièges avant électriques à mémoire et massants, ainsi que l’affichage tête haute à réalité augmentée).