Volkswagen ID.5 : la famille ID. s'agrandit avec une version coupée et premium

Volkswagen poursuit la déclinaison de sa famille ID. 100 % électrique. Après l’ID.4, un SUV au look plutôt conventionnel, le constructeur n'aura pas attendu très longtemps pour rectifier le tir en proposant l’ID.5, une version coupée et premium, plus proche de l'ADN du constructeur dans le thermique.

Sur les routes du sud-est de la France, à quelques encablures de La Croix Valmer, le constructeur de Wolfsburg trace sa route vers le zéro carbone. Flirtant avec le premium avec de belles finitions et une version GTX, Volkswagen refait désormais du Volkswagen avec sa carrosserie 100 % électrique. Les premiers modèles ID.3 et ID.4, plutôt décevants de ce point de vue, auront permis au constructeur d'amorcer sa production de modèles 100 % électriques.

La stratégie de Volkswagen, baptisée Accelerate, porte bien son nom ! En effet, le constructeur de Wolfsburg propose déjà un nouveau SUV ID.5 à peine plus d'un an après le lancement de l'ID.4. Toujours produit à partir de la plateforme MEB, ce nouveau modèle possède un centre de gravité bas qui lui donne une bonne tenue de route. Rappelons que Volkswagen, avec son programme Way to Zero, souhaite porter la part des ventes des véhicules purement électriques à au moins 70 % en Europe et à plus de 50 % en Amérique du Nord et en Chine d'ici à 2030. Volkswagen prévoit d'investir 18 milliards d'euros dans la mobilité électrique, l'hybridation et la numérisation d'ici à 2026. Le dernier véhicule à moteur sortira des chaînes de production entre 2033 et 2035. Volkswagen entend être neutre sur le plan climatique d'ici à 2050.

Le Volkswagen ID.5 est un SUV coupé appartenant à une toute nouvelle génération de véhicules positionnés premium. Avec ce nouveau modèle, on retrouve l'ADN du constructeur : la puissance et l'ensemble des finitions premium.

Une batterie de 77 kWh de série et trois motorisations

Ce modèle ID.5 tranche avec les premiers modèles ID.3 et ID.4, qui étaient plus sobres et en rupture avec l'ADN du constructeur. Le constructeur ne conserve ici que sa batterie la plus puissante. Volkswagen propose trois niveaux de puissance. En entrée de gamme, l'ID.5 Pro offre 174 chevaux (128 kW). Au-dessus, on retrouve l'ID.5 Pro Performance qui affiche 204 chevaux (150 kW). Enfin, la gamme est chapeautée par l'ID.5 GTX, avec 299 chevaux (220 kW). Chaque modèle de cette gamme combine les qualités de la gamme ID. dans un design propre aussi élégant qu’expressif, qui lui confère un caractère fort. L’ID.5 offre une toute nouvelle sensation de par son espace généreux ainsi que des solutions novatrices en matière de commandes, d’interface homme-machine (HMI), d’infodivertissement et d’aides à la conduite.

La dernière génération de logiciel 3.0 et bientôt 3.1

L'ID.5 offre son lot de nouveautés technologiques grâce à la dernière version du logiciel ID. qui permet de nouvelles assistances à la conduite (Travel Assist 2.5 avec échange de données et assistance au changement de voie, Park Assist Plus avec fonction mémoire…), mais également des optimisations en termes de confort et de recharge (augmentation de la puissance de recharge et optimisation du planificateur d’itinéraire électrique intelligent).

Avec l'ID.5, Volkswagen franchit une nouvelle étape dans sa démarche pour devenir un fournisseur de mobilité orienté logiciel. Des systèmes d'assistance innovants et des mises à jour over-the-air offrent aux conducteurs un confort maximal et la meilleure expérience utilisateur possible.

Un modèle très habitable

La plateforme MEB permet à l’ID.5 de bénéficier de porte-à-faux courts et d’un empattement de 2,77 m, qui contribue à créer son design de coupé sportif avec un espace intérieur très généreux. Le volume du coffre est de 549 litres. Il passe à 1 561 litres lorsque les dossiers des sièges arrière sont rabattus. Par ailleurs, les clients ont le choix entre cinq packs d'équipement (Design, Infotainment, Comfort, Assistance et Sport). Tous sont équipés des phares à LED, et le GTX dispose de série des IQ.Light avec feux de route intelligents.

De 52 550 à 59 250 euros

Côté tarifs, il faudra débourser 52 550 euros pour acquérir le modèle ID.5 Pro proposé avec une batterie de 77 kWh affichant une autonomie de 513 km (en WLTP). Comptez 59 250 euros pour la version GTX, qui affiche une autonomie maximale de 489 km en cycle WLTP.