Volkswagen ID.7 : la Tesla Model S a du souci à se faire

Le groupe allemand vient officiellement de dévoiler sa première berline 100% électrique. Sur ce segment constituant généralement comme l’apanage du premium, ce modèle baptisée ID.7 a de grandes chances de s’imposer face à la concurrence (ou en tout cas de la faire paniquer). Et ce pour plusieurs raisons…

La famille ID s’agrandit. L’ensemble de cette gamme réunissant les produits électrifiés de la marque Volkswagen enregistre déjà quelque 50 000 commandes sur le marché français. Mais le succès n’en serait qu’à ses prémisses si l’on en croit le constructeur de Wolfsburg. Après avoir fait le buzz – à défaut de beaucoup d’immatriculations – avec son combi-van éponyme l’ID.Buzz, restylé sa compacte ID.3 environ trois ans après son lancement, ou encore promis une voiture accessible à moins de 25 000 € pour des conducteurs tricolores au pouvoir d’achat exsangue avec l’ID.2, Volkswagen propose à présent une routière totalement branchée s’inscrivant dans la stratégie de neutralité carbone du groupe. Ce dernier entend en effet devancer la législation européenne en mettant fin à la vente de nouveaux véhicules thermiques, non pas en 2035, mais dès 2033.

La Volkswagen ID.7, elle, vient faire vaciller sur leurs appuis des berlines estampillées Audi ou bien Tesla, grâce à un panel d’atouts qui devrait savoir séduire les entreprises comme les particuliers.

De la nouveauté

Si, comme nous le confirme le directeur marketing de Volkswagen France, Antoine Gaston-Breton, le camouflage digital que revêtait le modèle version concept-car lors de sa première présentation au CES de Las Vegas en début d’année ne figurera pas sur le véhicule de série « car trop lourd à embarquer », il n’empêche que cette berline a pour elle une carrosserie au design sportif et élégant, bien que sobre, rehaussé par des signatures lumineuses dynamisantes et une ligne ergonomique « assurant un coefficient de traînée de 0,23 », souligne Antoine Gaston-Breton. Similaire à une Mercedes CLA.

Crédit : Clotilde Gaillard

La berline ID.7 se démarque également par son intérieur spacieux et confortable même à l’arrière – merci la longueur de presque 5 mètres qui la rapproche de sa principale rivale la Tesla Model S, dont la première génération a déjà 10 ans – mais surtout un équipement étoffé dès la finition d’entrée avec l’affichage tête haute en réalité augmentée, un écran de 15 pouces, une climatisation à diffuseur d’air intelligent, un toit ouvrant s’occultant en fonction de la météo et des sièges massant ventilés pour enchaîner les kilomètres sans trop se fatiguer. Sans oublier les différents assistants de conduite semi-autonomes « qui rendent les longs trajets plus agréables et reposants », note Antoine Gaston-Breton.

700 km d’autonomie

Alors que la Tesla Model S peut parcourir un peu plus de 600 km, la berline ID.7 avance une autonomie d’environ une centaine de kilomètres supplémentaires. Une performance qui pourrait en faire « une très bonne première voiture du foyer » alors que les VE sont encore, pour la plupart du temps, relégués au second rang dans le garage des ménages à cause de faibles périmètres de circulation.

Crédit : Clotilde Gaillard

En plus de déployer de longues distances et une puissance de 286 ch, le modèle ID.7 – basé, comme l’ID.4, sur la plateforme modulaire d’électrification (MEB) garantirait une recharge rapide de 200 kW en courant continu (DC) sur le réseau Ionity, consortium dont Volkswagen fait partie. Avec ses deux batteries de 77 ou 86 kWh, la berline électrique bénéficie donc d’une infrastructure de bornes parmi la plus vaste d’Europe avec, d’ici à fin 2023, 3 000 chargeurs de 150 kW accessibles.

Des économies pour les flottes (mais pas que)

« Véhicule optimisant la consommation et sans émissions polluantes, la berline ID.7 possède aussi un coût d’usage intéressant qui la rend parfaite pour le marché des sociétés. Par rapport à un équivalent thermique, c’est deux tiers de dépenses en moins en termes de consommation », fait valoir Antoine Gaston-Breton.

Crédit : Clotilde Gaillard

Outre une motorisation n’ayant plus à souffrir des pénuries de carburants et des files d’attente à la pompe, ce modèle offre aussi une absence de TVS et des aides à l’achat (bonus) ainsi que des valeurs résiduelles « qui tiennent dans le temps », rappelle le directeur marketing de Volkswagen France. « Une attractivité en matière de TCO qui peut répondre à une clientèle pro en se plaçant comme un véhicule de direction face à la Ioniq 6 », complète-il. Encore faut-il que les tarifs de ce bolide, qui ne seront connus qu’à la mi-mai « pour des premières livraisons mi-novembre », demeurent compétitifs face aux prix du marché. D’autant que Tesla a récemment décidé de faire des rabais…