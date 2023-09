Volkswagen ID.7 : prix, autonomie et concurrence de la nouvelle routière électrique

Composée des ID.3, ID.4, ID.5 et ID.Buzz, la gamme Volkswagen ID. s'agrandit. Présentée voilà quelques mois maintenant, la grande routière 100 % électrique peut dès à présent être commandée dans le réseau français.

À l'occasion de son lancement commercial les clients ont la possibilité de s'offrir la Volkswagen ID.7 Pro en finition Style contre la somme de 62 650 euros. Pour les particuliers, une offre de location longue durée (LLD) sur 34 mois/60 000 km à 897 euros par mois (après premier apport de 4 000 euros) est également proposée en partenariat avec Volkswagen Bank.

Quelles caractéristiques techniques ?

Dotée d'un moteur électrique de 210 kW (285 ch) développant 545 Nm de couple et d'une batterie de 77 kWh, la nouvelle Volkswagen ID.7 Pro Style dispose d'une autonomie de 620 kilomètres (WLTP) entre deux charges complètes. S'étirant sur 4,96 mètres, cette berline aux allures de coupé « offre un intérieur spacieux avec beaucoup d'espace pour les jambes des passagers arrière », rappelle le constructeur allemand et dispose d'une coffre de 532 litres. Ce qui fait d'elle un véhicule « dédié au voyage et aux longs trajets ».

Quels équipements pour la Volkswagen ID.7 Pro Style ?

En termes d'équipements, la finition Style embarque le système multimédia avec écran central tactile de 15 pouces, l'affichage tête haute en réalité augmentée, le système de navigation « Discover Pro », une climatisation tri-zone avec gestion intelligente de la ventilation et de nombreuses aides à la conduite comme l'assistant de conduite semi-autonome « Travel Assist » avec aide au changement de voie sur autoroute, la vision périphérique à 360 degrés.

Des packs optionnels sont également proposés. Ils permettent d'enrichir la dotation de série du véhicule et d'améliorer la présentation intérieure (sièges électriques, toit panoramique) ou encore le contenu technologique du véhicule (système audio Harman Kardon, projecteurs matriciels à LEDS).

Quelle concurrence pour la nouvelle Volkswagen ID.7 ?.

À peine commercialisée, la nouvelle Volkswagen ID.7 va devoir batailler avec une concurrence qui s'est récemment étoffée dans ce segment des routières zéro émission.

>> À LIRE AUSSI : Volkswagen ID.7 : la Tesla Model S a du souci à se faire

Elle devra notamment batailler avec la Hyundai Ioniq 6 dont les tarifs varient de 52 400 à 65 400 euros et des modèles encore plus premium comme la Mercedes-Benz EQE (de 69 900 à 84 500 euros) et dans un futur proche la BMW i5.

Pour mémoire, en termes de gabarit, la Volkswagen ID.7 est calquée sur celui d'une certaine... Tesla Model S dont les tarifs sont toujours aussi élitistes (à partir de 94 400 euros).