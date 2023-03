Volkswagen introduit une nouvelle finition en entrée de gamme pour abaisser ses prix

Volkswagen vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau niveau de finition en entrée de gamme afin d’abaisser ses tarifs et de faciliter l’accès à la marque pour un plus grand nombre de clients.

Volkswagen introduit un nouveau niveau de finition en entrée de gamme pour abaisser ses tarifs et faciliter l’accès à sa gamme. La marque lance ainsi des versions moins équipées de ses Polo, Golf, Taigo, T-Roc et Tiguan. Volkswagen conserve cependant des équipements jugés « essentiels » pour les clients, à l’image de la climatisation, du régulateur de vitesse, de l’aide au stationnement avant et arrière, de l’aide au maintien de voie, du freinage d’urgence avec détection des piétons et cyclistes ou du Digital Cockpit 1. Un ensemble qui constitue donc la base de cette finition, baptisée du nom du modèle qu’elle concerne. Sur la Polo, cette version « Polo » est proposée avec le moteur 1.0 MPI de 80 chevaux et le 1.0 TSI de 95 chevaux. Les deux sont associés à la boîte manuelle à 5 rapports. Le prix d’entrée perd 3 110 euros pour descendre à 20 640 euros, avec une offre à partir de 169 euros par mois.

Jusqu’à 4 620 euros de moins

Le Taigo bénéficie également de cet équipement avec le moteur 1.0 TSI de 95 chevaux et la boîte manuelle à 5 rapports. Le prix d’accès tombe à 24 135 euros, ce qui constitue un gain de 1 615 euros sur le meilleur tarif précédent. Le T-Roc, qui reste l’une des meilleures ventes de la marque, voit ses prix baisser de 4 620 euros en diesel et de 3 570 euros en essence. Le 1.0 TSI de 110 chevaux accouplé à la boîte manuelle à 6 rapports est proposé à 26 600 euros, tandis que le 2.0 TDI 116 chevaux et boîte 6 rapports passe sous la barre des 30 000 euros, à 29 970 euros. La Golf fait aussi partie des modèles concernés. Son tarif de base passe à 32 870 euros, soit 3 615 euros de moins que précédemment. Enfin, le SUV Tiguan doté des motorisations 1.5 TSI 130 chevaux et 2.0 TDI 150 chevaux sont proposés à 35 900 euros et 42 300 euros, soit respectivement 4 000 et 4 300 euros de moins. Avec ces nouveaux prix d’attaque, la marque tente de contrer la hausse des tarifs qu’a subie l’automobile au sens large. Une inflation dont elle est l’une des grandes victimes, puisque ses prix étaient déjà plus élevés, en raison de son positionnement de généraliste premium.