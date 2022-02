Volkswagen : La nouvelle génération du pick-up Amarok se dévoile davantage

Lancé en 2010 puis restylé en 2016, l'actuel Volkswagen Amarok s'apprête à prendre sa retraite.Produit à Hanovre (Allemagne) et déjà écoulé à plus de 815 000 unités, le pick-up cédera sa place à une nouvelle génération dans quelques semaines. En attendant la présentation officielle de l'Amarok II, le constructeur allemand vient de diffuser un nouveau dessin laissant grandement entrevoir le style de ce nouveau véhicule avant tout destiné aux professionnels.

« Nous mettons l'accent sur le design avant différencié et expressif de notre pick-up qui porte avec fierté la signature charismatique Amarok, reproduite en lettres larges sur le hayon de chargement arrière », a fait savoir Albert-Johann Kirzinger, directeur design de Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Ce que l'on sait (déjà) de cette nouvelle génération

Volkswagen Véhicules Utilitaires l'a confirmé : comme son prédécesseur, le nouvel Amarok sera doté d'un moteur diesel. Si le modèle actuel embarque un 3.0 l V6 TDI développant 258 chevaux. Le nouveau venu, produit cette fois en Afrique du Sud, à Silverton, aura également droit à un V6 TDI... dont la puissance n'a pas encore été communiquée.

En matière de caractéristiques techniques, on sait que ce très proche cousin du Ford Ranger - dont il est dérivé en vertu d'un partenariat conclu entre Ford et Volkswagen - sera plus long de 10 centimètres pour atteindre 5,35 mètres. Positionné sur le segment B des pick-up et disposant d'une tonne de charge utile, l'Amarok pourra facilement embarquer dans sa benne une euro-palette.