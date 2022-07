Volkswagen lance une évolution de son moteur 1.5 TSI

Volkswagen lance une évolution de son moteur essence 1.5 TSI. Une nouveauté importante pour l’un des propulseurs les plus vendus au sein de la marque et du groupe.

Volkswagen lance une évolution technique de son moteur 1.5 TSI. Baptisé 1,5 TSI evo2, ce propulseur est l’un des plus courants au sein de la marque et du groupe. « Véritable pilier de la gamme de motorisation de Volkswagen, le 1.5 TSI équipe de nombreux modèles à l'international, du T-Cross à la Passat SW », explique Thomas Ulbrich, membre du directoire de la marque Volkswagen en charge du développement technique. Cette nouvelle version introduit un système de gestion active des cylindres ACTplus, un module de contrôle des émissions à proximité du moteur et un processus de combustion TSI evo plus moderne.

Le thermique toujours d’actualité

Malgré sa stratégie d’électrification, Volkswagen poursuit le développement de moteurs thermiques, à l’image de ce populaire 1.5 TSI. En effet, la firme souhaite vendre 70 % de voitures électriques en Europe d’ici à 2030, ce qui signifie que 30 % seront toujours équipées d’un moteur thermique. Des propulseurs « populaires sur de nombreux marchés, en particulier là où la mobilité électrique ne s’impose que très lentement en raison du manque d’infrastructures de charge ». On appréciera au passage le raccourci de la marque sur les causes d’insuccès de l’électrique sur certains marchés. Cette nouvelle version sera introduite en Europe sur le T-Roc dans une déclinaison de 150 chevaux. D’autres variantes suivront et d’autres modèles de la gamme seront concernés d’ici à la fin de l’année.