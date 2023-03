Volkswagen lance une opération séduction auprès de tous ses concessionnaires

Avec l’opération Brand Expérience, la marque Volkswagen aura réuni à Hambourg 13 000 personnes des réseaux de distribution venant de soixante pays dans le monde. Une véritable opération de séduction dans un double contexte de changement de business model vers le contrat d’agent et d’électrification de la gamme à marche accélérée. La marque Volkswagen confirme également l'abandon du véhicule thermique en Europe en 2033.

La marque Volkswagen ne fait jamais les choses dans la demi-mesure. Après des discussions agitées avec ses réseaux dans le monde entier dans le cadre du passage au contrat d’agence, le constructeur de Wolfsburg devait retisser le lien avec ses investisseurs et ses vendeurs pour franchir l’étape stratégique des quatre prochaines années. En quinze jours, de la mi-mars à début avril 2023, pas de 13 000 professionnels travaillant dans les réseaux de la marque se seront succédés.

Resserrer le lien avec les concessionnaires

C’est une première pour la marque d’inviter à la fois les vendeurs et les dirigeants investisseurs également. Au programme, outre le côté festif que la marque sait toujours organiser : présentations et échanges sur la stratégie, la gamme de produits et de services Volkswagen pour les quatre prochaines années.

En chef d’orchestre de cet événement mondial, Imelda Labbé, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge du Marketing, des Ventes et du Service Après-Vente : « Les réseaux de distribution incarnent et continueront d’incarner le visage de la marque pour nos clients. ». Le message est clair, il faut dorloter les investisseurs après les avoir orienté sur un contrat d’agence qui demeure encore difficile à déployer dans le monde.

Cap sur la fin des véhicules thermiques en 2033

Les concessionnaires et leurs équipes découvriront ainsi 14 modèles qui doivent sortir au cours des quatre prochaines années, à commencer par la deuxième génération de l’ID.3, l’ID.7 et le concept ID. 2all. Ils auront également la possibilité de voir le Tiguan, un modèle encore confidentiel, et la future Passat.

Malgré les discussions de l’Allemagne au niveau européen, la marque Volkswagen ne modifie pas sa route vers le zero émission pour autant. Volkswagen entend ainsi abandonner la commercialisation du véhicule thermique en Europe à partir de 2033. La stratégie est clairement orientée vers le full électrique. C’est pourquoi, dix nouveaux modèles électriques seront proposés d’ici 2026. A noter qu’outre l’Europe, d’autres régions du monde opéreront cette même transition vers l’électromobilité.