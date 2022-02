Volkswagen : le Combi ID. Buzz électrique en approche

Cinq années après avoir été annoncé au Salon de l'Automobile de Détroit en janvier 2017, l'iconique Combi de Volkswagen sera présenté pour la première fois, en première mondiale le 9 mars prochain. Le Combi 100 % électrique fera simultanément ses débuts sous la forme de l’ID. Buzz (cinq sièges) et de l’ID. Buzz Cargo (fourgon).

Volkswagen Véhicules Utilitaires procède actuellement à la phase finale des essais des prototypes de l’ID. Buzz. La flotte de pré-série sillonne actuellement les routes d’Europe. Ces ultimes essais en conditions réelles se déroulent entre Barcelone, Paris, Londres, Amsterdam, Copenhague, Hambourg et Hanovre. « Avant de lancer la production en série de l’ID. Buzz, ces derniers essais avec des véhicules de pré-série, nous apportent de précieuses informations pour la mise au point finale », explique Kai Grünitz, Directeur du Développement de Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Une batterie de 82 kWh pour un moteur de 150 kW

Sur le plan technique, la nouvelle gamme est basée sur la plateforme Modulaire Électrique (MEB) full électrique du constructeur. Les deux versions de l’ID. Buzz sont lancées cette année avec une batterie lithium-ion haute tension qui délivre une puissance énergétique brute de 82 kWh (nette : 77 kWh). La batterie alimente un moteur électrique de 150 kW intégré à l’essieu arrière qu’il entraîne également. Sa vitesse maximale est limitée électroniquement à 145 km/h. Les résultats officiels de la gamme ne sont pas encore disponibles. Le nouvel ID. Buzz est un véhicule très agile.

D’une part, le moteur électrique délivre son couple maximal de 310 Nm départ arrêté. D’autre part, ces composants dynamiques sont reliés par la carrosserie qui affiche un centre de gravité très bas, la batterie étant installée dans le plancher sandwich. Ce design offre un autre avantage à l’ID. Buzz : le rayon de braquage du Combi électrique n’est que d’un peu plus de 11 mètres.

Deux versions dont une déclinaison en fourgon

Grâce au concept de rationalisation de l’espace de la MEB, l’ID. Buzz et l’ID. Buzz Cargo se caractérisent par une excellente utilisation de l’espace. L’ID. Buzz cinq places peut contenir jusqu’à 1 121 litres de bagages, même si tous les sièges sont occupés. La capacité de charge maximale de l’ID. Buzz Cargo, équipé d’une séparation, dépasse les 3,9 m³.

Mises à jour « over-the-air » et systèmes d’aide innovants

Pour l’ID. Buzz comme pour tous les modèles de la famille ID., les mises à jour logicielles peuvent dorénavant être téléchargées « over-the-air ». Cela concerne à la fois les mises à jour du système d'infodivertissement et les mises à jour liées aux fonctions de charge ou d’assistance à la conduite. La gamme des systèmes d’assistance à la conduite comprend des technologies interconnectées de manière innovante telles que la nouvelle fonction « Trained Parking » (entrée et sortie automatique des places de stationnement), « Car2X » (avertissements et alertes de proximité) et la dernière version de « Travel Assist » avec utilisation de données issues du crowdsourcing ; le système facilite le guidage avant et latéral sur une base partiellement automatisée, quelle que soit la vitesse.

Lancement européen en septembre

La production de l’ID. Buzz démarrera au premier semestre de cette année et le lancement européen suivra un peu plus tard à l’automne. L’ID. Buzz sera également commercialisé aux États-Unis où il marquera le retour, de New York à San Francisco, de la gamme que de nombreux passionnés américains attendent avec impatience.