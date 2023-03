Contrat d'agence : ça coince au niveau informatique pour Volkswagen

La marque Volkswagen bloque pour l'instant le déploiement officiel de ses contrats d'agence dans ses réseaux dans le monde et notamment en France. En cause : l'informatique, qui permet d'assurer la facturation et la livraison du véhicule, ne fonctionne pas.

Pour l'heure, le contrat d'agence est entré en vigueur en Chine, Autriche, Allemagne et partiellement en France pour les marques Cupra et Volkswagen Véhicules Utilitaires. En France notamment, Volkswagen Group France a retardé le déploiement effectif de ces nouveaux contrats au cours de l'année 2023. Une mesure plutôt raisonnable tant il ne serait pas possible d'assurer les ventes sans un système informatique opérant.

L'informatique IT : un incontournable pour déployer un contrat d'agence

"Nous ne démarrerons que lorsque tous les tests informatiques auront été faits et que l'on sera certains que tout fonctionne parfaitement", a déclaré Imelda Labbé membre du directoire de la marque Volkswagen en charge des ventes, du marketing et de l'après-vente.

​Rappelons que ce nouveau modèle de distribution sera mis en place dans l'ensemble des réseaux Volkswagen dans le monde, sauf peut-être des pays comme les Etats-Unis où la législation est un peu différente et protège beaucoup plus les distributeurs automobiles.

Le constructeur porte les stocks et la logistique

Pour rappel, suite à la signature de ce nouveau contrat d'agence dans le groupe Volkswagen, le distributeur ne porte plus les stocks et la logistique alors qu'il gère encore les forces de vente et le support du client en front-office avec la rémunération du vendeur ainsi que le marketing local qui ne sera plus obligatoire. Ce qui explique la nécessité pour Volkswagen de mettre en place une organisation informatique pour faire ce nouveau métier, autrefois assuré par le concessionnaire.