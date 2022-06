Volkswagen présente l'ID.Aero, sa future grande berline 100 % électrique

La famille Volkswagen ID. s'agrandit encore. Après le lancement des ID.3, ID.5, ID.4, ID.6 et ID. Buzz/ID.Buzz Cargo, la firme de Wolfsburg confirme l'arrivée imminente d'une berline tricorps électrique proche des traits du concept ID.Aero présenté le 27 juin dernier en Chine.

« Avec le concept ID.Aero, nous dévoilons en avant-première le prochain membre de la famille ID. Une voiture au design émotionnel et en même temps extrêmement aérodynamique, avec une autonomie de plus de 600 kilomètres, une habitabilité extraordinaire et un intérieur haut de gamme », a indiqué Ralf Brandstätter, CEO de Volkswagen, lors de la présentation digitale du véhicule.

La Chine servie en premier

Bâtie sur la plateforme MEB du groupe, dédiée aux véhicules électriques, la future berline ID.Aero s'étire sur près de cinq mètres de long et bénéficie de porte-à-faux réduits et d'un généreux empattement. De quoi garantir un intérieur particulièrement habitable. Sorte de coupé quatre portes, le véhicule dispose d'un pavillon fuyant, ce qui lui permet d'afficher un Cx de 0,23.

Si Volkswagen ne communique pas encore sur les motorisations qui seront disponibles au lancement de ce véhicule à vocation mondiale, la marque indique toutefois que l'ID.Aero sera dotée d'une batterie lithium-ion de 77 kWh. Ce qui devrait lui permettre d'atteindre jusqu'à 620 kilomètres d'autonomie (sous réserve d'homologation).