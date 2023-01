Volkswagen présente la climatisation intelligente de la future ID.7

Présentée en avant première dans une version camouflée à l’occasion du CES de Las Vegas, la nouvelle Volkswagen ID.7 ne sera véritablement dévoilée qu’au second trimestre 2023 avant sa commercialisation prévue en Chine et en Europe à la fin de l’année 2023. En attendant, le constructeur allemand qui annonce la disponibilité de plusieurs innovations sur son nouveau modèle premium dévoile une climatisation qualifiée d’intelligente montée pour la première fois par Volkswagen.

Le système de climatisation qui équipe l’ID 7 se caractérise par sa mise en fonction avant même que les passagers ne montent à bord grâce à la simple détection de la clé à proximité du véhicule. Le dispositif s’adapte automatiquement à la température extérieure pulsant au besoin le froid ou le chaud selon la circonstance. A l’ouverture d’une portière, lorsque la température est élevé, le système commande un brasage important de l’air dans l’habitacle à l’aide des buses d’aération afin d’éviter le classique « effet four » constaté dans ces circonstances.

Un pilotage personnalisé et à la carte

L’ensemble des commandes de la climatisation sont centralisées sur l’écran central d’infodivertissement de 15 pouces. Le menu affiché permet de piloter numériquement l’ensemble des ventilateurs intelligents placés sur les buses d’aération. L’intensité et la direction des mouvements de brassage de l’air peuvent être paramétrées et les données être enregistrées dans les préférences personnelles permettant une distribution d’air ciblée dans l’habitacle. Notons qu’en incluant des paramètres personnalisés liés au chauffage et à la climatisation cela s'avère un atout précieux lorsque plusieurs personnes conduisent régulièrement le véhicule.

Suit le soleil

L’autre caractéristique notable de ce système de climatisation est son adaptation automatique et intelligente à la température ambiante et plus précisément à l’incidence des rayons du soleil dans cette gestion de la température. Pour se faire, un capteur placé près du pare-brise détecte l’angle des rayons du soleil : si un côté de la voiture est plus chauffé que l’autre, le système adapte automatiquement l’intensité de la climatisation de ce côté en modifiant d’abord la ventilation de la zone concernée au sein de l’habitacle puis en modifiant la ventilation ciblée sur les passagers concernés.

Pilotage à la voix

Enfin, pour compléter cette gestion performante de la température et de l’air circulant dans l’habitacle, Volkswagen y a adjoint une commande vocale qui permet également d’activer la climatisation à pilotage numérique. Certaines fonctionnalités spécifiques aux besoins propres sont désignées sous le nom de « Smart Climates » : ainsi, il suffit par exemple de dire « Bonjour ID., j’ai froid aux mains » pour lancer d’une part le chauffage du volant et obtenir d’autre part un souffle d’air chaud dirigé vers les mains du conducteur pendant environ cinq minutes.