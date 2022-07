Volkswagen Pro Plus Tours : un temps d’avance

Ouverte en fin d’année 2021 et lauréate des Trophées de L'Automobile & L'Entreprise 2022 , la concession Volkswagen Pro Plus du groupe L. Warsemann, située au Nord de Tours, accueille la clientèle professionnelle dans un nouvel écrin.

Très implanté localement, le groupe L. Warsemann porte un intérêt tout particulier à sa clientèle professionnelle qui représente en moyenne 5 000 ventes par an. C’est d’ailleurs de cet intérêt qu’est née la volonté de leur offrir un lieu dédié, en installant dans un même écrin l’ensemble des activités BtoB d’Indre et Loire pour les marques du groupe Volkswagen. Implantée dans les anciens locaux d’une concession Audi, loués ensuite à une entreprise du bâtiment, la nouvelle vitrine Volkswagen Professionnel Plus est aussi la première en France à s’habiller des nouveaux standards en termes de design. En pénétrant dans les lieux, s’échappe immédiatement un sentiment de modernité. Les engagements de la marque Volkswagen envers la transition énergétique, avec sa stratégie « Way to Zero », sont aussi clairement affichés. « L’espace a été conçu pour donner l’impression d’un cocon. Ce nouveau concept est moins industriel et nous a permis plus de liberté en termes d’aménagements, explique Marc Le Goff, responsable ventes fleet. Avec ce site, notre volonté est d’offrir davantage de services dédiés aux entreprises avec une équipe spécialement formée. La partie ventes aux sociétés est importante pour notre groupe, qui a d’ailleurs été précurseur par la création d’une cellule transverse aux cinq marques du Groupe Volkswagen pour adresser cette clientèle dès mon arrivée en 2004 », précise-t-il. Au total, une dizaine de collaborateurs accueillent les professionnels sur place. Les vendeurs sont formés de façon poussée sur les questions fiscales et sur le sujet du TCO.

Montée en puissance progressive

Le showroom peut accueillir une dizaine de véhicules en mutualisant l’ensemble des marques du Groupe Volkswagen pour le véhicule particulier, les utilitaires de la marque allemande ainsi que les véhicules de loisirs. Un espace détente et un bureau sont à disposition des conducteurs qui viennent déposer un véhicule à l’atelier. Ce dernier devrait ouvrir à postériori, « vers mai-juin », le temps de terminer les travaux, d’équiper l’endroit et de recruter le bon personnel. « Il nous permettra d’accueillir davantage de véhicules avec une montée en puissance progressive », souligne Marc Le Goff. En attendant, l’équipe et les clients continuent de faire des aller-retour entre cette nouvelle implantation et l’atelier de Saint-Cyr-sur-Loire, situé à 10 minutes de voiture. Une fois ouvert, l’endroit proposera des services étendus, à l’instar d’une réception et la mise à disposition de véhicules de courtoisie 24/24 grâce à un coffre à clés sécurisé qui viendra compléter le service de Jockey déjà disponible. « Une première dans le groupe qui est indispensable pour adresser les professionnels. Nous devons être disponibles quand ils en ont besoin », insiste le responsable des ventes entreprises.

Tout est également prévu pour l’électromobilité. Trois bornes permettent de se recharger. Une est à disposition des visiteurs à l’extérieure, une seconde est dédiée à la charge des véhicule avant livraison. « C’est pour le moment suffisant. D’ici à la fin de l’année, avec l’arrivée de l’ID Buzz qui promet déjà de séduire un grand nombre de clients, nous devrons certainement nous équiper davantage », envisage Marc Le Goff. La concession bénéficie également d’une expertise étendue grâce à l’expérience du groupe, qui vient d’inaugurer un centre de réparation des batteries, un des cinq premiers initiés en France par Volkswagen. « Cela nous donne de la crédibilité supplémentaire pour favoriser les ventes car les clients sont rassurés par notre capacité à intervenir en cas de problème, précise-t-il. C’est important pour notre clientèle professionnelle qui passe progressivement les flottes à l’électrique ».

Participer activement à la vie locale

Déjà très investi localement auprès des entreprises d’Indre et Loire, cette nouvelle concession devrait encore pousser l’ancrage du groupe, qui multiplie les partenariats sportifs et organise de nombreux évènements à l’instar de la Škoda Meeting Cup - une compétition de golf. Marc Le Goff explique : « Animer notre communauté est indispensable. Cela nous permet d’élargir notre réseau. Chaque vendeur société fait aussi partie d’un réseau business afin d’aller à la rencontre des chefs d’entreprise. Ce nouvel écrin va également nous offrir la possibilité d’organiser des évènements 100 % dédiés à notre clientèle flotte. Nous mettrons aussi gracieusement nos locaux à disposition des entreprises qui souhaiteront y dérouler des conférences, des lancements… C’est un échange gagnant-gagnant. » Pour l’équipe Volkswagen Professionnel Plus, la prochaine étape reste l’ancrage de la nouvelle adresse dans l’esprit des clients. Une communication spécifique doit intervenir dans les prochaines semaines, une fois que l’intégralité des services sera en place.