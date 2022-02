Volkswagen (re)connecte le cœur des villes

Volkswagen veut redéfinir l’expérience client ! Situé 50 rue Grand Pont à proximité immédiate de la Cathédrale de Rouen, le premier City Store Auto Connect de la marque s’inscrit comme un écrin expérientiel de 78m² dont la vocation est de proposer un service complémentaire à celui d’une concession automobile ordinaire. L’objectif est d’inciter les visiteurs à venir découvrir l’environnement du constructeur allemand autour des valeurs telles que celles du partage, de la convivialité et de la curiosité. Pour rappel, Volkswagen a déjà ouvert 38 concepts de ce type en Chine, tous baptisés ID Store. À court terme, l'ambition est d'ouvrir 200 sites dans ce pays. En France, ce concept importé devrait se multiplier rapidement mais la stratégie sera plus douce et s’appuiera notamment sur le réseau de partenaires de la marque, en quête d'un meilleur maillage qu'il soit éphémère ou permanent. Ainsi, ce nouveau lieu d’échange s’appuie sur l’expertise locale du groupe Vikings Automobiles, qui dispose de 18 sites de distribution sur le territoire normand. Chaque visiteur pourra facilement être réorienté vers le point de vente de proximité de son choix. Pour les entreprises, une cellule spécialisée de 30 personnes est à l’écoute. « Nous avons voulu porter ce projet pour nous rapprocher d’une clientèle plus urbaine, jeune et connectée, nous a confié Romain Vauchel, directeur marketing et digitalisation chez Vikings Automobiles. Nous ne transformons pas notre business, nous ajoutons une pierre à l’édifice face à la baisse de fréquentation constatée dans les concessions et l’augmentation de la consommation Internet. Alors qu’il arrive souvent avec une idée du véhicule qu’il souhaite acheter, ce nouveau concept nous permet d’aller au-devant des attentes, de rencontrer le client en amont de ses recherches et c’est un point fort. »

Vision digitale et …

Le City Store Auto Connect met en avant, et parfois en avant-première, les nouveaux produits de la marque. Si l’intérieur ne peut accueillir que deux véhicules, le digital est en appui, tourné résolument vers la mise en avant des nouvelles technologies. Grâce aux nombreux écrans et bornes tactiles à disposition, les clients peuvent configurer un véhicule, consulter les catalogues VN et VO en lien avec les différentes concessions du groupe, programmer un essai, découvrir les offres commerciales pour les particuliers ou les professionnels, prendre un rendez-vous en atelier, ou obtenir plus d’information sur les technologies Volkswagen en vidéo. « Nous avons développé des contenus spécifiques sous forme d’image qui permettent de présenter des éléments aux clients en fonction de leurs besoins, détaille Romain Vauchel. Nous pouvons approfondir les questions de sécurité en explorant les différentes aides à la conduite, mieux expliquer notre vision de l’électrique… Les écrans s’adaptent ainsi à la demande des clients et viennent compléter le service. » Parce que c’est finalement « l’Humain » qui demeure au cœur de cette expérience. En plus des rendez-vous programmés avec le Product Genius et rencontres avec les passants, divers services seront proposés. L’espace est modulable et pourra accueillir, dès janvier 2022, des ateliers organisés sur des thématiques prédéfinies telles que la connectivité, la présentation des technologies embarquées, ou encore l’électromobilité.

… expertise électrique

Car sans trop de surprise, la transition énergétique est au cœur de ce nouveau concept. Pour rappel, Volkswagen mène au pas de charge son objectif Way to zéro, qui passe par l'électrification de l'ensemble de sa gamme avec en ligne de mire une proportion de 70 % de ses ventes en full électrique en 2030. Ce sont donc bel et bien les véhicules électriques qui sont à l’honneur chez « Auto Connect » avec l’exposition de l’ID.3 et de sa borne de recharge « l’Elvi Charger ». Ce qui fait sens pour un concept installé en hyper-centre, alors que Rouen a mis en œuvre la première étape de sa Zone à Faibles Émissions depuis le 1er juillet 2021. Et pour celles et ceux qui hésiteraient encore à se tourner vers l’électrique, le Product Genius a été formé pendant plusieurs mois pour aiguiller, aider et accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets.

Une Volkswagen et un café

Pour Volkswagen et Vikings Automobiles, ce nouveau format ne s’inscrit pas comme un espace de vente, mais un lieu convivial de présentation et d’information. Sensation appuyé par un partenariat original avec l'enseigne Terres de Café, premier torréfacteur de café de spécialité en France. Il est alors possible de découvrir les produits automobiles et lifestyle de la marque tout en découvrant une large gamme de cafés, également proposée à la vente. « Nous sortons du schéma purement automobile avec un partenaire qualifié qui va aussi échanger avec nos client sur des produits de qualité. Nous allons d’ailleurs étendre ce partenariat à l’ensemble de nos concessions à l’avenir, continue Romain Vauchel tout en reconnaissant que « l’ouverture de ce nouveau concept est un pari qu’il sera possible d’adapter, si besoin. »