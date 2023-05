Volkswagen reboote sa filiale de logiciels Cariad

Oliver Blume, récent patron du groupe Volkswagen, poursuit sa réorganisation du constructeur avec une remise à plat de la filiale Cariad, consacrée au développement des logiciels. Les nombreux retards et bugs rencontrés par la firme sur de nombreux modèles, dont sa gamme électrique, a précipité cette réorganisation en profondeur. L’un des principaux changements repose sur une ouverture du groupe à des partenaires technologiques extérieurs, afin de concevoir une architecture logicielle digne des meilleurs spécialistes et de la concurrence. Un changement total de stratégie et de mentalité pour un groupe longtemps convaincu de pouvoir assumer seul son développement dans les logiciels. Aujourd’hui, le groupe base le réalignement de Cariad sur cinq grandes évolutions.

Plus de modestie pour Cariad

L’un des plus importants changements concerne l’organisation interne de Cariad, qui va évoluer après l’arrivée d’un nouveau dirigeant, en la personne de Peter Bosch. Ce dernier deviendra CEO de Cariad à partir du 1er juin et sera entouré de de deux experts en software, dont les noms seront révélés prochainement. En effet, Peter Bosch n’est pas un spécialiste des logiciels mais un manager ayant notamment contribué au redressement de Bentley. « Peter Bosch est le bon CEO au bon moment. C’est un stratège, un facilitateur et un adepte du collectif. Il a prouvé tout ceci avec succès chez Bentley. Il connait bien le groupe Volkswagen et possède une grande expérience dans les domaines du changement et du conseil » explique Oliver Blume. Plusieurs autres managers spécialistes de la transformation viendront épauler ces responsables. Cette nouvelle équipe dirigeante devra jouer plus collectif que la précédente, tout en accélérant le développement des E Platforms et l’arrivée des Software Defined Vehicles. Ces nouveaux hommes forts devront intensifier les partenariats du groupe avec de grands acteurs de la Tech.

Coopérations internes et externes

Cariad devra collaborer plus étroitement avec les différentes marques du groupe et notamment Audi, pour définir une architecture logicielle commune efficace. Le constructeur a déjà perdu beaucoup de temps et d’argent en raison de ses logiciels. La concurrence a pris de l’avance, souvent grâce à des partenariats technologiques forts avec de purs spécialistes du software. La nouvelle équipe dirigeante de Cariad devra jouer collectif et profil bas pour fournir rapidement la technologie informatique nécessaire aux marques du groupe.