Volkswagen renouvelle ses directions qualité et design

Oliver Blume, qui vient de remplacer Herbert Diess à la tête de Volkswagen, annonce d’importantes nominations au sein du top management du groupe.

D’une part, Michael Neumayer aura la charge de piloter le département qualité du groupe à partir du 1er janvier 2023, une fonction qu’il occupait déjà pour la marque Audi et qu’il va conserver. Il succède à Frank Welsch qui fait valoir ses droits à la retraite.

D’autre part, Michael Mauer prend la direction du design du groupe en plus de celle de la marque Porsche dont il fait le bonheur depuis 2004, puisqu’il a piloté les programmes à succès des dernières générations de 911, du 918 Spyder, du Macan et du Taycan. Il prend la succession de Klaus Zyciora qui quitte le groupe pour mener à bien de nouveaux projets. Klaus Zyciora avait intégré Volkswagen en 1989 en qualité de designer intérieur.

Oliver Blume impose sa marque chez Volkswagen

La feuille de route confiée par Oliver Blume aux deux dirigeants consiste à intensifier plus encore une démarche customer centric, tout en renforçant les synergies au sein du groupe, notamment entre les fleurons Audi et Porsche. L’objectif est aussi de s’adapter encore plus rapidement aux mutations actuelles de l’automobile, particulièrement l’électromobilité et la digitalisation.

« Michael Mauer et Michael Neumayer ont déjà accompli des choses remarquables au sein du groupe et je suis très heureux de leur confier ces nouvelles positions clés qu’ils vont pouvoir encore renforcer en travaillant de concert », commente Oliver Blume.

