Volkswagen se lance à son tour dans l'abonnement automobile

Le Volkswagen Taigo s'est installé dans les concessions et le paysage médiatique en cette mi-janvier. Dernier-né dans la large gamme des SUV du constructeur allemand, ce modèle citadin au look décalé - façon coupé - cherche à séduire une clientèle jeune à la recherche d'un véhicule dynamique, au design affirmé et accessible. Ainsi, la gamme est relativement simple avec trois moteurs (1.0 l TSI 95 et 110 ch, 1.5 l TSI 150 ch) et trois finitions (Life, Style ou R-Line). La dotation de série se montre particulièrement généreuse par rapport à la concurrence (airbag central, projecteurs matriciels, clim auto bizone, recharge par induction, ...), tandis que les tarifs demeurent contenus : de 23 850 à 32 260 euros.

Pour autant, consciente que les plus jeunes générations d'automobilistes accordent de moins en moins d'importance à la notion de propriété d'un véhicule, privilégiant l'usage de ce dernier, la marque a décidé d'innover en commercialisant aux-côtés de ses désormais traditionnelles offres de LOA ou de LLD, une nouvelle offre de financement « flexible et innovante ».

De quoi s'agit-il ?

Baptisé « Forfait Volkswagen Flexibilité », ce nouveau produit est une sorte d'abonnement automobile, dans la mesure où le client n'éclate pas le prix du véhicule en plusieurs mensualités mais s'acquitte d'un loyer régulier pour l'utiliser. Sans engagement de durée. Réservée aux particuliers, cette offre leur permet en effet de restituer le véhicule à n'importe quel moment. Attention toutefois, tout mois commencé est facturé et dû dans son intégralité. Les souscripteurs ont également la possibilité d'ajuster le kilométrage à la hausse ou de changer de véhicule sans frais (comme passer d'un Taigo à un T-Roc).

D'une manière plus concrète, dans le cadre du lancement commercial du Taigo, le « Forfait Volkswagen Flexibilité » est proposé aux clients à partir de 10 euros par mois. Une modeste somme qui vient s'ajouter à celle du loyer mensuel établi par le constructeur. Ainsi, par exemple, un Taigo 1.0 l TSI 95 ch Life commercialisé sous la forme d'une offre sans apport sur 37 mois / 30 000 km et proposé à 284 euros revient à 296 euros dans le cadre de ce nouvel abonnement automobile signé Volkswagen.