Volkswagen se lance sur le réseau social TikTok

Facebook, LinkedIn, Twitter, Reddit, Instagram, Snapchat et maintenant... TikTok. Les constructeurs automobiles sont de plus en plus friands de réseaux sociaux et investissent toutes les plateformes. Ce qui leur permet de toucher de plus nombreuses communautés et (presque) toutes les générations. Le constructeur allemand Volkswagen ne déroge pas à cette stratégie. Ainsi, la marque annonce son arrivée sur le réseau TikTok, un canal plutôt à la mode chez les adolescents qui permet de créer et partager de courtes vidéos. Petite subtilité toutefois, le constructeur n'est pas présent sous son nom commercial, mais sous l'appellation « new auto ». Le nom de sa nouvelle stratégie. Pour se différencier également de ses concurrents, la chaîne et les vidéos diffusées mettront en scène des employés de la marque, transformés pour l'occasion en « créateurs de contenus ».

« Nous vivons actuellement la transformation la plus importante de l’histoire de l’automobile, et cette mutation se traduit par l’émergence de nouveaux secteurs d’activités et de facteurs de rupture. Afin d’établir une relation de confiance entre le public et la stratégie new auto, nous entendons également nous adresser à la génération Z, qui attache une importance particulière au numérique et aux enjeux environnementaux. Au lieu de juger ces considérations stratégiques trop complexes pour une plateforme telle que TikTok, nous souhaitons les aborder avec des contenus d’infodivertissement », explique dans un communiqué Michael Manske, responsable de la communication CEO et numérique pour le groupe Volkswagen.

Et en France ?

La filiale française du constructeur allemand est présente sur la plateforme depuis plus longtemps que la maison-mère. Une occasion de mettre en avant d'une manière décalée les différents modèles de la marque ou de faire monter l'attente autour de rendez-vous ou d'événements dont l'entreprise est partenaire. La chaîne TikTok de Volkswagen France compte près de 17 200 abonnés et totalise 143 700 mentions « j'aime ».