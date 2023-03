Volkswagen renouvelle son partenariat avec la Fédération française de football jusqu’en 2026

C’est un mariage qui dure. Sponsor depuis 2014, Volkswagen France renouvelle son partenariat avec la Fédération française de football (FFF) jusqu’à la prochaine coupe du monde qui aura lieu en 2026. Ce partenariat concerne les équipes de France de football féminine, masculine et Espoirs, ainsi que le football amateur et la section E-sport. Dans le cadre de ce partenariat, Volkswagen entend continuer de promouvoir une mobilité plus durable et poursuivre sa transition vers l’électromobilité. Rappelons que les voitures à batterie doivent représenter 80 % des ventes en Europe d'ici à 2030. La marque allemande vise la neutralité carbone à horizon 2050.

À ce titre, la gamme ID. de Volkswagen devient la voiture officielle de la FFF. Actuellement, environ 60 % de la flotte de véhicules Volkswagen mis à disposition de la FFF est électrifiée. Un chiffre qui devrait rapidement augmenter selon Gerrit Heimberg, directeur de Volkswagen France : « Notre objectif pour la saison 2023-2024 est d’atteindre 100 % de véhicules électrifiés. Nous allons d’ailleurs faire évoluer notre positionnement d’un partenariat de marque à un partenariat axé exclusivement autour de la famille ID., notre gamme entièrement électrique ». La commercialisation de l’ID.Buzz dans sa version 7 places est un argument pour Volkswagen qui voit ici une opportunité pour les clubs de se déplacer en région de manière plus écoresponsable.

Réunir autour du covoiturage

Afin de réduire l'empreinte carbone des matchs de football, Volkswagen France et la FFF ont ainsi lancé une plateforme de covoiturage. Celle-ci sera ouverte lors des matchs des équipes de France de football masculine, féminine et Espoirs. Les supporters pourront y publier leur itinéraire pour se regrouper en amont des rencontres et partager les frais de carburant. Cette solution de mobilité partagée permettra également de désencombrer les axes routiers aux alentours du stade. Plusieurs avantages seront proposés pour inciter les fans à l'utiliser : places de parking gratuites à proximité des stades, accès privilégiés au bord du terrain ou encore le prêt de véhicules électriques Volkswagen. La plateforme est lancée ce jour à l’occasion du match opposant la France aux Pays-Bas au Stade de France. Enfin, pour soutenir l’intérêt de ce projet, un bilan carbone sera réalisé pour mesurer le volume d’émissions évité par les covoitureurs lors de chaque rencontre

En parallèle, par le biais de leur engagement réciproque, Volkswagen et la FFF incitent les différentes organisations amatrices que sont les clubs, les ligues et les districts à installer des bornes de recharges sur leurs sites.