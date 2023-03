Volkswagen Véhicules Utilitaires dévoile de solides résultats financiers pour 2022

Pour la deuxième année consécutive, Volkswagen Véhicules Utilitaires enregistre une hausse de son résultat opérationnel, qui s’établit à 529 millions d’euros en 2022. Le chiffre d’affaires a également augmenté à 11,5 milliards d’euros, contre 9,9 milliards un an plus tôt, malgré une légère baisse du nombre d'unités livrées.

À l’occasion d'une conférence de presse digitale, Volkswagen Véhicules Utilitaires a annoncé de solides résultats financiers pour l'année 2022. Si le nombre de véhicules livrés dans le monde est retombé à 328 600 unités l'an passé (vs 359 500 unités en 2021), l’entreprise a augmenté ses parts de marché dans les régions clés. En Europe, par exemple, elle est désormais de 13 % en hausse de 1,5 point. Ainsi, le chiffre d’affaires de la marque s’établit à 11,5 milliards d’euros, en croissance de plus de 15 % en glissement annuel. Le résultat opérationnel a lui grimpé à 529 millions d’euros. « Si l’on considère les années 2021 et 2022 prises ensemble, le bénéfice combiné affiche une reprise d’environ un milliard d’euros », indique Michael Obrowski, membre du directoire en charge des finances.

En outre, la rentabilité opérationnelle atteint 4,6 %, un chiffre en nette hausse, et Volkswagen Véhicules Utilitaires projette de dépasser la barre des 5 % dans le courant de l’année. Michael Obrowski explique que « ces chiffres élevés tiennent aux effets positifs des gammes de produits et à une tendance durable en faveur des modèles haut de gamme, qui affichent de bonnes marges. La discipline permanente de l’entreprise en matière de coûts ainsi que le marché des véhicules d’occasion et des services après-vente sont également des facteurs clés. »

Pour 2023, la marque capitalise sur le nouvel ID. Buzz et le nouvel Amarok qui devraient générer un potentiel de croissance supplémentaire dans les années à venir. « Cette année, notre objectif est d'améliorer notre flux de trésorerie net, déjà positif, pour dépasser les 500 millions d’euros », explique Michael Obrowski.