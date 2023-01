Volkswagen Véhicules Utilitaires n'a pas su surfer sur la vague de l'ID.Buzz

Sur les 26 600 commandes enregistrées pour l’ID.Buzz et l’ID.Buzz Cargo en 2022, Volkswagen Véhicules Utilitaires a produit 10 800 unités et a livré 6 000 exemplaires à ses clients.

Faute de production et donc de véhicules à livrer, Volkswagen Véhicules Utilitaires termine l'année 2022 dans le rouge : 328 600 véhicules neufs vendus, soit un recul de 8,6 % en glissement annuel. Pourtant, la firme allemande était en possession d’un atout majeur : son Combi ID.Buzz 100 % électrique. Une nouveauté malheureusement mal exploitée, puisqu’en raison de difficultés de fabrication, mais également d’une commercialisation tardive dans l’année (présentation en mars, ouverture des commandes en mai et livraisons en novembre), les performances commerciales auraient pu être bien meilleures. Au terme du précédent exercice, Volkswagen Véhicules Utilitaires enregistrait 26 600 commandes pour l’ID.Buzz et l’ID.Buzz Cargo. 10 800 unités sont sorties des ateliers de production situés à Hanovre et 6 000 ont été livrés aux clients à partir de la mi-novembre 2022.

Pour autant, grâce au Combi, le nombre de véhicules 100 % électriques livrés par Volkswagen Véhicules Utilitaires a plus que doublé par rapport à l'année précédente, avec 7 500 unités en 2022 contre 3 600 en 2021 (+ 109 %). « L’ID.Buzz marque une étape cruciale dans nos efforts en vue de porter la part de véhicules électriques à 55 % des ventes d’ici le début de la prochaine décennie, un objectif inscrit dans notre programme stratégique GRIP 2030 », confirme Lars Krause, membre du directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires chargé des ventes et du marketing. La commercialisation en année pleine de l'ID.Buzz devrait permettre à Volkswagen Véhicules Utilitaires de réaliser de meilleures performances en 2023, si et seulement si, l'activité industrielle retrouve ses couleurs d'antan.