Volkswagen Véhicules Utilitaires : un nouveau président pour le comité consultatif

L’actuel CEO de Volkswagen Véhicules Particuliers et membre du directoire en charge des marques de la division « volume » du groupe Volkswagen préside, depuis le 15 juin dernier, le comité consultatif de Volkswagen Véhicules Utilitaires. Ce dernier compte cinq représentants des salariés et cinq représentants de l’entreprise. Il se réunit quatre fois par an, à intervalles réguliers pour conseiller le directoire de la marque sur toutes les questions essentielles ayant trait à ce segment de marché.

« Volkswagen Véhicules Utilitaires forme une part importante de la division Volume Brand Group, insiste Thomas Schäfer. À l’heure de la transition vers l’électromobilité et en tant que centre de compétence de la conduite autonome, nous sommes parfaitement équipés pour façonner l’avenir. J’ai hâte de m’engager dans cette voie et de participer à renforcer la coopération entre les marques. »

Thomas Schäfer remplace à ce poste Herbert Diess, actuel président du groupe.