Volkswagen Véhicules Utilitaires s'engage dans le développement des énergies renouvelables

Dans le cadre de sa stratégie d’entreprise GRIP 2030, Volkswagen Véhicules Utilitaires entend porter la part de véhicules électriques à plus de 55 % de ses ventes d’ici à 2030. Dans cet objectif, la marque investit dans les énergies renouvelables afin de participer à l’augmentation de la proportion d’électricité issue de sources renouvelables disponible sur le réseau.

En prenant part au projet de centrales solaires du fournisseur d’électricité Statkraft à Tordesillas en Espagne, Volkswagen Véhicules Utilitaires franchit « une nouvelle étape vers la réalisation de son objectif zéro carbone, qui consiste à décarboner l’automobile et à encourager une mobilité durable. » Implantées près de la ville espagnole de Tordesillas, à proximité de Valladolid, dans la communauté autonome de Castille-et-León, les deux centrales de ce projet ne comptent pas moins de 100 000 modules photovoltaïques répartis sur plus de 18 hectares et affichent une capacité de production annuelle totale d’électricité solaire de quelque 74 millions de kilowattheures.

« Volkswagen Véhicules Utilitaires s’engage pour permettre à ses véhicules électriques de rouler à l’avenir avec un bilan carbone neutre. En Europe, l'objectif fixé est de réduire l’empreinte carbone de tous nos modèles de 40 % entre 2018 et 2030, sur l’ensemble de leur cycle de vie », détaille la marque. Le nouveau modèle entièrement électrique ID. Buzz devrait jouer un rôle majeur dans la réalisation de cet objectif. Les premiers exemplaires sont attendus à l’automne 2022, avec une empreinte carbone nette neutre, comme tous les modèles entièrement électriques de la gamme ID.