Volkswagen veut devenir une « love brand » et présente ID. GTI Concept

Volkswagen présente son nouveau visage à l’occasion du salon IAA Mobility de Munich. Un virage pris par le groupe dans son ensemble et abordé par chaque marque en respectant l’identité de chacune. Chez Volkswagen, l’objectif est de devenir une « love brand ». Une mission d’envergure pour un constructeur quelque peu austère, qui doit encore faire oublier le Dieselgate. Volkswagen veut développer un lien affectif avec ses clients et ce travail passe par un positionnement plus accessible, ainsi qu’un design plus marqué. Le prototype ID. GTI Concept montre la voie en matière de style et de dynamisme. La future ID. 2all symbolisera dès 2026 la descente en gamme de la marque, avec un objectif de prix inférieur à 25 000 euros pour un modèle 100 % électrique. Ce repositionnement passe également par une gamme largement réduite. « A l’avenir, Volkswagen se concentrera sur ses modèles emblématiques tels que la Golf, le T-Roc, la Passat et le Tiguan » souligne le constructeur. Un régime sec pour les modèles thermiques, qui s’accompagne du déploiement de la gamme ID, avec l’arrivée récente de l’ID. 7 en Allemagne.

Volkswagen doit devenir plus sympathique

Le langage stylistique porté par les derniers concepts de la marque et notamment par l’ID. GTI Concept, repose sur « la stabilité, le capital sympathie et l’enthousiasme ». Ce prototype offre également un avenir électrique aux versions sportives GTI de la firme, qui contribueront sans doute à l’enthousiasme recherché par Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen Véhicules Particuliers. Basée sur la plateforme MEB, cette version GTI électrique de l’ID. 2all devrait arriver sur les routes au plus tard en 2027. La marque promet des sensations à ses futurs clients mais ne révèle pas trop de détails techniques. « Volkswagen ne déçoit jamais. Qu’ils soient électriques, thermiques ou hybrides, tous nos nouveaux modèles impressionnent par leur efficience, leur intuitivité et leurs performances dans tous les domaines. C’est ainsi que nous tenons notre promesse : donner la priorité absolue aux besoins de nos clients » souligne ainsi le dirigeant. Les responsables changent, les stratégies évoluent, mais la modestie perdure chez Volkswagen…