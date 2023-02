Volkwagen Group va investir massivement pour convertir l'Espagne à la mobilité électrique

Hier, mardi 7 février, Oliver Blume, CEO du groupe Volkswagen, Wayne Griffiths, président du groupe Seat, et Pedro Sánchez, premier ministre espagnol, se sont rencontrés à Madrid, en Espagne. Cette entrevue avait pour objectif de discuter du plan Future : Fast Forward, qui entend transformer l'Espagne en un hub européen de la mobilité électrique. Pour y parvenir, un investissement de 10 milliards d'euros sera assumé par Volkswagen, en collaboration avec son entreprise de batteries PowerCo, sa filiale espagnole Seat SA et ses 49 partenaires.

Selon Olivier Blume, cette transformation industrielle sera bénéfique à plusieurs niveaux. D’abord d’un point de vue économique puisque « le plan permettra de garantir et de créer plus de 145 000 emplois avec un impact positif de plus de 2,4 milliards d'euros sur les impôts et les contributions au système de sécurité sociale espagnol ». Ensuite, d’un point de vue environnemental, dans la mesure où « selon nos estimations, il contribuera à réduire les émissions de CO2 de 2 millions de tonnes par an et à stimuler l'économie du pays à hauteur de 21 milliards d'euros ». Wayne Griffiths rejoignait en ce sens son homologue, affirmant déjà en juillet 2021 que « la péninsule ibérique est essentielle pour parvenir à une mobilité neutre en matière de climat en Europe d’ici à 2050 ». Enfin, grâce à cette implantation au cœur de l’Europe, Volkswagen Group pourra sécuriser l’approvisionnement pour la production de véhicules électriques qui y est prévue à partir de 2025.

Un plan d'action européen

Volkswagen a donc prévu d’électrifier ses usines de Martorell et de Pampelune, mais également de construire une Gigafactory de batteries à Sagonte, près de Valence. D’une capacité annuelle de 40 gigawatts, celle-ci devrait voir le jour à l’horizon 2026 et favorisera la création de 3 000 emplois selon l’entreprise allemande. Après la Suède et l’Allemagne, l’Espagne va donc devenir le troisième site de l’une des six gigafactories prévues en Europe.

Enfin, afin d'établir une politique industrielle européenne plus compétitive, le CEO du groupe Volkswagen a également demandé le soutien du gouvernement espagnol pour une législation équilibrée de l'UE7 et une autonomie stratégique de l'Europe en matière d'énergie et d'approvisionnement en matières premières et composants.