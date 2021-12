Volta charging : borne de recharge et panneau publicitaire

Le réseau de bornes de recharge Volta, un des plus utilisés aux Etats-Unis, se complète avec de nouvelles bornes de recharges placées dans des lieux stratégiques sélectionnés pour leur forte audience. Ces bornes permettent aux annonceurs d'assurer une publicité au plus près des utilisateurs. Une initiative qui peut laisser espérer un nouveau modèle économique pour les bornes de recharge dont le coût d'installation est important dans les villes.

Des bornes de recharge publicitaires

L'entreprise américaine se concentre d'abord sur des pays européens comme la France, l'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse. Ces bornes permettent aux consommateurs d'avoir une recharge fiable et économique. "Nous croyons en un avenir énergétique plus vertueux, plus propre, connecté et adapté à notre mode de vie", a déclaré Chris Wendel, président et cofondateur chez Volta. "Nous avons affiné notre expertise au cours de la dernière décennie aux États-Unis, en accompagnant les changements macroéconomiques les plus importants de notre vie. Nous sommes fiers de voir l'entreprise que nous avons construite naître en Europe et nous nous réjouissons des nombreuses opportunités qui nous attendent." Des équipes locales mènent l'expansion européenne de Volta à Berlin et à Paris.