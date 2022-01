Volta Charging implante ses bornes de recharge électrique à Annecy

Sur le marché français, en 2021, les ventes de véhicules électriques rechargeables ont fait un bond de 62% avec 315 978 immatriculations, dont 174 191 de 100% électrique. En parallèle, le maillage de recharge publique hexagonal souffre du retard du déploiement des 100 000 bornes – au 30 novembre 2021, la France comptait 51 243 points de recharge ouverts au public. Dans ce contexte, le concept incarné par l’offre de recharge de Volta Charging entend soutenir l’électromobilité accessible à tous en érigeant progressivement ses bornes sur le territoire.

Un système gagnant-gagnant

Alors que Volta Charging a d’ores et déjà ouvert des antennes en France, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, elle prévoit l’implantation de nouvelles bornes sur le site du restaurant Key-West, situé dans la zone commerciale du grand Epagny près d'Annecy. Un lieu qui n’a pas été choisi au hasard puisque, avec ses infrastructures intégrant des écrans digitaux publicitaires, l’entreprise entend autant accompagner la transition écologique du parc roulant tricolore que le dynamisme économique des commerces et espaces publics alentours en les rendant plus attractifs. Pour cause : les bornes vont faire venir des clients amenés à consommer dans les boutiques le temps de leur recharge. Du côté des commerçants, cette installation est doublement bénéfique puisque les revenus ainsi générés par ces bornes de recharge publicitaires vont amortir les montants d'investissement tout en permettant aux conducteurs de bénéficier d’un tarif compétitif.