Volta Trucks à l’épreuve des évaluations clients

Le nouveau constructeur de camions électriques Volta Trucks vient d’achever ses premières évaluations clients du prototype DV (pour « Design Verification ») du Volta Zero qui doit entrer en production au début de 2023.

Volta Trucks a adopté une méthode originale consistant à soumettre des prototypes DV (Design Verification) du Volta Zero aux évaluations de ses clients. Lors de ces tests, les clients ont pu découvrir le prototype roulant du camion zéro émission, de capacité moyenne, conçu pour la logistique urbaine, une bonne manière d’appréhender ses principales caractéristiques et ses performances.

Une deuxième phase de tests avancés est programmée

Réalisées à l’Autodrome de Linas-Montlhéry de l’UTAC à Paris, ces séances pilotes vont nourrir une deuxième phase d’essais de prototypes PV (Product Verification) intégrant les retours clients qui ont été compilés. « Ces prototypes PV seront mis à la disposition des clients pour des périodes prolongées courant 2022, ce qui leur permettra de mieux appréhender l’intégration des camions de taille moyenne 100% électriques à leurs opérations. La production des premiers véhicules répondant aux spécifications des clients devrait commencer début de 2023 », précise le groupe.

Volta Trucks se réjouit des premières réactions positives de ses clients

« Nous sommes aujourd’hui à un moment clé pour Volta Trucks (…). Depuis que le Volta Zero a été dévoilé en septembre 2020, nous avons redoublé d’efforts pour mettre le véhicule sur le marché, à la demande de nos clients. Être en mesure de les laisser évaluer des prototypes de camions 100% électriques, moins de 2 ans après avoir révélé le prototype de démonstration du véhicule, et moins de 18 mois après le début du projet d’ingénierie proprement dit, témoigne de la vitesse à laquelle nous travaillons », met en exergue Essa Al-Saleh, président de Volta Trucks, avant de poursuivre : « Il s’agit de prototypes très précoces et relativement immatures, que les clients ne sont normalement jamais en mesure d’expérimenter, mais leurs réactions ont été extrêmement positives ».

