Volta Trucks accélère en Suède

Face à l’intérêt porté par les transporteurs suédois, Volta Trucks souhaite accélérer le lancement de son premier modèle de camion urbain électrique, le Volta Zero, imaginé en version 16 et 18 tonnes.

La marque indique que des véhicules devraient être mis en circulation en Suède à la mi-2023, une date en avance sur le plan de lancement initial qui prévoyait l'introduction du véhicule en 2024.

« Cette décision a été prise en raison de l'augmentation de la demande et de l'intérêt en forte croissance des clients opérant en Scandinavie » explique le constructeur dans un communiqué.

« La Suède a une longue et fière tradition de production de véhicules industriels de grande qualité et, chez Volta Trucks, nous avons identifié les camions de taille moyenne pour les livraisons urbaines comme étant un segment de marché du secteur transport intéressant. Nous nous soucions des villes, de leurs habitants et de notre planète. Le Volta Zero a été conçu dès le départ pour être un véhicule entièrement électrique zéro émission, dédié au transport urbain, avec la sécurité et le développement durable au cœur de nos préoccupations » commente Carl-Magnus Norden, le fondateur suédois de Volta Trucks.

Volta Trucks indique être en discussion avec plusieurs grands transporteurs suédois pour expérimenter le Volta Zero d’ici quelques semaines. « Ces essais prolongés permettront aux clients d'évaluer pleinement le camion sur les routes locales et de comprendre comment ce nouveau Volta Zero tout-électrique, ainsi que l'offre unique Truck as a Service (TaaS) de Volta Trucks, s'intègreront à leur flotte actuelle et à leurs opérations quotidiennes » conclut Essa Al-Saleh, directeur général de Volta Trucks.