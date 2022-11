Volta Trucks accueille Karl Viktor Schaller au sein de son comité de direction

Titulaire d’un doctorat en génie mécanique de l’Université technique de Munich, où il a été nommé professeur honoraire en 2007, Karl Viktor Schaller a occupé de nombreux postes de direction et d’administration dans l’industrie automobile. Entre 2014 et 2019, il a été vice-président exécutif de l’Ingénierie Moto chez BMW AG. Avant de rejoindre BMW AG, il était membre du Comité de direction et directeur technologie de MAN Truck and Bus, où il était en charge de l’ingénierie et des achats.

Annonçant la nomination de Karl Viktor Schaller, Douglas Snyder, président de Luxor Capital Group et président du conseil d’administration de Volta Trucks, déclare : « Je suis ravi d’accueillir Karl Viktor Schaller au sein du Comité de direction de Volta Trucks. Son arrivée coïncide avec d’importantes évolutions positives en matière d’ingénierie et de fabrication pour la société, au moment même où nous démarrons l’assemblage des premiers prototypes du Volta Zero tout-électrique sur notre ligne de production à Steyr, en Autriche. Et d’ici quelques mois, Volta Trucks lancera la production des véhicules pour les clients, passant ainsi du statut de start-up à celui de constructeur automobile. Karl Viktor apporte au Comité de direction une précieuse expérience en matière d’ingénierie et de développement de produits, qui aidera l’équipe de direction dans l’atteinte de ses objectifs ambitieux, et ce à un rythme inédit dans l’industrie. »