Volta Trucks achève la première phase d'essais sur route avec DB Schenker

Volta Trucks, nouveau constructeur de camions 100 % électriques, et DB Schenker, leader du transport terrestre européen, ont achevé ensemble la phase de tests européenne du Volta Zero. Pour la première fois, un prototype DV (Design Verification) du camion à zéro émission a circulé dans les rues de Paris, dans des conditions réelles de distribution urbaine.

Rappelons qu’en 2021, les deux entreprises ont annoncé leur partenariat et la précommande de près de 1 500 Volta Zero, qui constitue la plus importante commande de camions électriques de taille moyenne en Europe à ce jour. Le Volta Zero de 16 tonnes sera utilisé par DB Schenker en Europe pour transporter les marchandises depuis ses centres de distribution vers les centres-villes et les zones urbaines.

Ensemble, Volta Trucks et DB Schenker exploreront les possibilités d’usage du véhicule afin d’étudier l’extension de l’offre. Le déploiement aura d’abord lieu sur dix sites répartis dans cinq pays.

« En complément de la plus importante commande de camions 100 % électriques d’Europe passée par DB Schenker, nous avons également conclu un partenariat pour travailler ensemble à la décarbonation de la logistique urbaine. La collaboration que nous avons mise en œuvre s’est notamment concrétisée par ce premier test d’un Volta Zero dans un environnement réel. Voir les véhicules Volta Zero circuler dans les rues de Paris est extrêmement exaltant et s’avère de bon augure pour la livraison de volumes significatifs de camions à nos clients, dans un avenir proche », souligne Essa Al-Saleh, directeur général de Volta Trucks.