Volta Trucks boucle son tour d’Europe en Italie

Volta Trucks a donc achevé un premier tour d’Europe de prospection commerciale en faisant halte à Milan, en Italie. Dans le Superstudio de la via Tortona, Volta a présenté son véhicule commercial urbain 100% électrique à des prospects de flottes privées et publiques, tout en conviant la presse, des élus et des décideurs publics. « Milan était une étape importante pour nous, car le potentiel de notre véhicule est important dans cette ville soucieuse de son environnement. Les premières livraisons de notre camion en Italie ne devraient pas tarder », souligne Carla Detrieux, directrice du développement commercial de Volta Trucks.

Un portefeuille de 5000 commandes pour le Volta Zero

Elle en profite pour rappeler que le constructeur a franchi des étapes importantes depuis le lancement du Volta Zero en juin 2021. Le design du modèle est gelé et les premiers tests dynamiques en conditions réelles sont programmés. La production de série sera assurée par Steyr Automotive, en Autriche, un contrat de partenariat ayant été signé. En outre, le constructeur a confirmé avoir enregistré une pré-commande de 1470 camions Zero de DB Schenker, dans la foulée de la réservation de 1000 véhicules par Petit Forestier. Le groupe a un portefeuille de 5000 commandes. Le constructeur suédois a récemment renforcé sa structure financière via une nouvelle levée de fonds de Série C portant sur 230 millions d’euros. Pour l’heure, il est implanté commercialement au sein du G5 européen (Allemagne, Espagne, Italie, France et Royaume-Uni).

