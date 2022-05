Volta Trucks choisit Paneltex pour équiper les caisses de chargement du Volta Zero

Volta Trucks confirme avoir choisi Paneltex en tant que fournisseur des caisses de chargement ambiantes pour les modèles 16 et 18 tonnes du Volta Zero. Le constructeur de VU électriques poursuit ainsi son modèle « Truck as a service », qui vise à fournir des solutions intégrées réduisant les délais de mise sur le marché, améliorant les fonctionnalités technologiques et optimisant la charge utile grâce à une meilleure intégration de la caisse et de la cabine, avec pour objectif de commercialiser le Volta Zero « aussi rapidement que possible », selon Ian Collins, chef de produit Volta Trucks. Pour mémoire, le constructeur dispose d'un carnet de commandes total de près de 6 000 véhicules, soit une valeur d'environ 1,3 milliard d'euros.

À l'occasion du CV Show de Birmingham (Royaume-Uni), un prototype DV (Design Verification) roulant du Volta Zero est présenté à côté du stand Paneltex du 24 au 26 mai au National Exhibition Centre.