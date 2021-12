Volta Trucks dévoile ses prochains modèles 7,5 et 12 tonnes

Esthétiquement fidèle au modèle de 16 tonnes lancé en septembre 2020, les derniers modèles 7,5 et 12 tonnes de Volta Trucks en reprendront l’esprit de la cabine innovante et de l’environnement de travail haut de gamme pour les conducteurs. Les 7,5 et 12 tonnes répondront à une situation d’utilisation différente du Volta Zero « historique ». La plus petite version pourra, par exemple, circuler le dimanche dans un certain nombre de territoires européens où les 16 tonnes sont actuellement exclus.

L’ingénierie des derniers véhicules présentés a désormais commencé et une flotte pilote devrait être disponible en 2023 pour les premiers essais clients. La production en série, quant à elle, devrait débuter en 2024.

Conformément à la stratégie Road to Zero Emissions annoncée par l’entreprise en mai dernier, les véhicules de 7,5 et 12 tonnes complètent la gamme Volta Zero initiale. Le lancement de ces camions 100% électriques interviendra d’abord sur les marchés de Paris et de Londres, suivi peu après par Milan, Madrid, la région Rhin-Ruhr, en Allemagne, et celle de Randstad, aux Pays-Bas. Avec ces prochaines versions, la production passera de 14 000 unités en 2024 à plus de 27 000 en 2025 et continuera d’augmenter par la suite.

Ian Collins, chief product officer de Volta Trucks, déclare : « Le Volta Zero tout électrique de 16 tonnes est notre premier véhicule et le cœur de notre marque. Mais lorsque nous avons conçu ce camion, nous savions que le concept innovant de la cabine et de l’esthétique devrait être adapté à d’autres tailles de véhicules. Si nos clients apprécient la sécurité et l’absence d’émissions du modèle 16 tonnes, ils nous ont confié avoir également besoin de retrouver ces atouts dans les versions 7,5 et 12 tonnes, et rapidement, qui plus est. Nos partenaires créatifs chez Astheimer ont élaboré un concept de véhicule inspirant que nous avons déjà commencé à concrétiser techniquement pour lui donner vie. Nous avons renforcé nos opérations de R&D pour pourvoir assurer la commercialisation d’une gamme de produits, à commencer, dans un an, par le Volta Zero de 16 tonnes. »