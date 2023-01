Volta Trucks envisage de démarrer la production de 300 Volta Zero au deuxième trimestre

La production en série du Volta Zero devrait débuter dans les tous prochains mois. Volta Trucks assure avoir signé une commande ferme de 85 millions d’euros pour produire 300 véhicules cette année.

Volta Trucks s’approche de la production série de son camion urbain 100 % électrique, le Volta Zero. Le constructeur annonce, en employant le conditionnel, que ses premiers véhicules devraient commencer à sortir de son site de production de Steyr, en Autriche, au début du deuxième trimestre 2023.

Cette production répond, selon la marque, a une commande ferme de 300 véhicules pour un montant de plus de 85 millions d’euros. Les noms des acheteurs n’ont pas encore été révélés.

« Plus de 300 commandes de clients ont été confirmées. Elles constitueront les premiers véhicules qui sortiront de notre chaîne de production en Autriche. Cela couvre une partie significative de nos objectifs de production pour 2023, avant même que les clients n’aient testé les camions. Il s’agit d’une avancée majeure qui démontre les caractéristiques convaincantes du Volta Zero et la confiance de nos clients dans notre capacité de livraison » a déclaré Essa Al-Saleh, directeur général de Volta Trucks.

Dans ses précédentes communications, le constructeur suédois a annoncé un total 6 500 précommandes de ses camions.