Volta Trucks et Cake Motorcycles testeront la livraison zéro émission sur le dernier kilomètre

Le constructeur de camion électrique Volta Trucks, et Cake, fabricant suédois de motos électriques légères, ont annoncé leur association visant « à décarboner et à fluidifier la livraison du dernier kilomètre, tout en améliorant les prestations pour les clients finaux ». Le premier essai prévu au premier trimestre 2023 à Paris, se fera avec le groupe de mode H&M, annonce l’entité. Le service de livraisons zéro émission, totalement intégré depuis l’entrepôt jusqu’au client final, associera les camions et les deux roues électriques.

Les ZFE en ligne de mire

Capable de circuler dans les zones à zéro émission (ZFE) les plus strictes, le Volta Zero tiendra lieu de microplateforme mobile ou de mini-entrepôt. Au début de la journée, les motos électriques Cake seront chargées dans le véhicule au centre de distribution, avant d’être déployées dans le centre-ville. Elles assureront la livraison des colis aux clients sur le dernier kilomètre, de la façon la plus rapide et la plus durable possible, sans impact sur la circulation ni problèmes de stationnement, indique dans son communiqué le constructeur.

Le Volta Zero sera ensuite disponible pour desservir d’autres destinations dans la journée, ou pour fournir rapidement des batteries de rechange pour les motos Cake, par exemple, assurant ainsi une couverture urbaine globale efficiente en matière de livraison.

Des livraisons plus efficientes

La combinaison des deux technologies fournit des solutions immédiates de livraison aux commerçants présents sur le marché en plein essor de l’e-commerce. Président-directeur général de Volta Trucks, Essa Al-Saleh, de souligner : « La majorité de nos clients utilisent des camions au départ d’entrepôts hors des villes pour leurs livraisons dans des magasins dans les centres-villes. Nous sommes une marque avant-gardiste et nous avons toujours cherché des partenaires prêts à innover pour proposer des solutions nouvelles qui permettent de repenser les modèles existants. »

La majorité des solutions de livraisons du dernier kilomètre actuelles seront bientôt interdites dans de nombreuses grandes villes, rappelle Stefan Ytterborn, fondateur et PDG de Cake. « Les grands acteurs du marché de l’e-commerce doivent désormais réfléchir à de nouvelles solutions évolutives. Il faut développer ces solutions de façon à diminuer les émissions et fluidifier la circulation, mais aussi à proposer des livraisons bien plus efficientes depuis l’entrepôt jusqu’au client final. »