Volta Trucks étend ses plateformes de service à l'Allemagne et l'Espagne

Afin d’offrir un support client complet, des formations, de la maintenance et des services pour l’ensemble des camions opérant sur ces marchés, Volta Trucks prévoit l’ouverture prochaine de Hubs TaaS à Duisbourg (Allemagne) et à Madrid (Espagne).

La plateforme de service allemande de Volta Trucks s'étend sur 3 000 m² et comprend huit baies d'entretien et de maintenance et douze places de stationnement extérieures pour les camions. Elle intègre également un showroom, des bureaux, des salles de conférence et la Volta Trucks Academy, le centre de formation spécialisé de la marque, dédié à la formation des conducteurs, des équipes de vente, des techniciens et des gestionnaires de flotte.

En ce qui concerne le site espagnol situé en périphérie de la capitale à Coslada, il a été conçu pour répondre aux besoins uniques d'une flotte de camions électriques, couvre une superficie d'environ 2 500 m² et abritera huit places de stationnement pour camions, quatre baies d'atelier pour l’entretien et la maintenance, ainsi qu'un showroom, des bureaux administratifs, un centre d'appels clients et lui aussi la Volta Trucks Academy.

Comme les centres actuels de Paris et de Londres, ceux de Madrid et de Duisbourg seront équipés d'une série de stations de recharge, installées stratégiquement pour répondre aux besoins de recharge du Volta Zero ainsi qu'à ceux d'autres véhicules électriques utilitaires et légers.

« Les nouveaux centres de Duisbourg et de Madrid sont un élément essentiel de la mise en œuvre de la solution Truck as a Service (TaaS). Ils s’ajoutent aux sites opérationnels de Bonneuil-sur-Marne, au sud-est de Paris, et de Tottenham, à Londres. Notre offre TaaS accompagne nos clients et partenaires dans leur passage à une flotte électrique en leur apportant toute une gamme de services clés en main dans une seule solution packagée. Cela permet d'optimiser le coût total de possession et la disponibilité des véhicules et leur permet de réduire les risques et d’accélérer le passage au Volta Zero tout-électrique », explique Casper Norden, chief fleet solutions officer chez Volta Trucks.