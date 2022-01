Volta Trucks intègre les fonctionnalités de Here Technologies

À l'occasion du CES Las Vegas, le constructeur de camions 100 % électriques a révélé que le Volta Zero intègrera les services de navigation « navigation as a service » développés par Here Technologies. Cette collaboration permet à Volta Trucks de bénéficier d'avantages comme la baisse des coûts et l'amélioration de l'évolutivité, avec un système embarqué d'info-divertissement incorporé au véhicule (système IVI), qui peut être configuré et contrôlé à distance. Le Volta Zero utilisera ainsi l'assistant d'autonomie pour véhicules électriques EV Range, notamment conçu pour les livraisons en centre-ville. Le dispositif comprend une évaluation de la distance parcourue par les Volta Zero, ce qui permet de planifier des itinéraires en tenant compte des arrêts de livraisons. De plus, des fonctions de recherche, de calcul d'itinéraires, d'information de trafic en temps réel ou encore le guidage vocal étape par étape seront également disponibles en ligne et hors ligne. Par ailleurs, le transfère sécurisé et confidentiel des données s'opère via le cloud, permettant au conducteur d'accéder aux dernières données cartographiques en streaming.

Enfin, avec Here Navigation, les chauffeurs bénéficieront de la technologie de géolocalisation what3words. Cette dernière identifie précisément un lieu grâce à la division du monde en une grille de carrés de 3 mètres sur 3, chacun doté d'une combinaison unique de trois mots aléatoires : une adresse what3words.

Pour mémoire, le prototype du Volta Zero a été lancé en septembre 2020, et les premiers véhicules seront mis en service chez les clients d’ici mi-2022. Volta Trucks dispose désormais d’un carnet de commandes total d’environ 4 500 véhicules, d'une valeur d’environ d'un milliard d’euros.