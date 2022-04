Volta Trucks : le premier centre de services est parisien

C’est en région Parisienne, à Bonneuil-sur-Marne, au sud-est de Paris, que Volta Trucks vient d'implanter son premier centre de service Volta Trucks Hub. L’établissement doit accompagner les premiers tests en conditions réelles chez les clients du camion urbain électrique 16 tonnes Volta Zero. Des essais prévus d’ici quelques mois.

Le centre parisien dispose de huit baies pour l’entretien courant des camions. Il accueillera également des bureaux administratifs, un centre de formation et un centre d’appels qui assurera l’interface entre les clients et l’équipe d’experts techniques et commerciaux de l’entreprise. Le site d’une superficie de 2 100 m2 sur 5 000 m2 de terrain pourra accueillir plus de 600 camions par an.

Ce premier Volta Trucks Hub desservira les grands centres logistiques de Rungis, Orly, Créteil et Bonneuil, où les premiers clients de Volta Trucks disposent déjà d’entrepôts de distribution. Un autre centre destiné aux grands sites de logistique et de distribution au nord de Paris devrait être confirmé prochainement.

Volta Trucks Hub distribue l’offre Truck as a Service qui vise à proposer un nouveau modèle de financement et d’entretien des flottes. Elle prend en charge l’exploitation des utilitaires moyennant une redevance mensuelle unique et "abordable", en y intégrant les opérations d’entretien, d’assurance et de formation. Ce service ira jusqu’à la mise à disposition d'un Volta Zero de remplacement en cas de besoin.

Un prochain Volta Trucks Hub sera prochainement implanté dans la périphérie Londonienne avant Madrid, Milan, ainsi que la région Rhin-Ruhr, en Allemagne, et la Randstad, aux Pays-Bas.