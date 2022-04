Volta Trucks : les versions 7,5 et 12 tonnes du Volta Zero dévoilées

À la demande de ses clients, Volta Trucks a décliné son camion urbain électrique Volta Zero 16 tonnes en deux versions plus petites de 7,5 et 12 tonnes. Les premiers clichés de ces nouveautés viennent d’être publiés.

Volta Trucks vient de dévoiler les versions 7,5 et 12 tonnes de son camion urbain 100 % électrique Volta Zero jusqu’alors uniquement présenté en version 16 tonnes. Les petits frères jumeaux ont été conçus par Astheimer Design, le partenaire de Volta Trucks basé à Warwick, au Royaume-Uni, en collaboration avec les propres équipes d’ingénierie de Volta Trucks.

Leur design reste très proche de la version initiale. Les véhicules de 7,5 et 12 tonnes sont identiques à l'avant. En revanche, la version 12 tonnes sera équipée d’un châssis et d’une carrosserie rallongés, ainsi que de deux roues supplémentaires arrière, afin de pouvoir supporter une charge utile plus importante.

Ces nouveaux modèles reprennent les principes de la cabine et de l'environnement de travail qualitatif pour les chauffeurs, à savoir la vision périphérique à 220°, la protection des usagers de la route vulnérables renforcée par l'utilisation de rétroviseurs digitaux et la position basse du chauffeur. Comme dans la version 16 tonnes, le conducteur peut entrer et sortir du véhicule des deux côtés, toujours du bon côté du trottoir.

Le développement des modèles 7,5 et 12 tonnes se fait au même rythme que celui des modèles précédents. Après la confirmation du lancement du projet en décembre 2021, les premiers essais clients de la flotte pilote devraient avoir lieu en 2024, tandis que la production en série devrait débuter en 2025.

Ces prochains véhicules de 7,5 et 12 tonnes contribueront « de manière significative » à l'objectif du constructeur de vendre plus de 27 000 véhicules par an d'ici à 2025. Lors de la présentation de ces deux nouvelles versions, le constructeur a de même annoncé qu’un modèle de 18 tonnes entrera en production à la mi-2023.

6 000 véhicules en commande, un record

En novembre 2021, Volta Trucks a annoncé la commande de 1 470 véhicules passée par DB Schenker, qui faisait suite à la commande de 1 000 Volta Zero par Petit Forestier. Volta Trucks dispose désormais d’un carnet de commandes total d’environ 6 000 véhicules, ce qui représente une valeur d’environ 1,3 milliard d’euros.